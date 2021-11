D'«Aquí no hay quien viva» a campiona de culturisme: canvi radical d'una actriu catalana

Denise Maestre, a «Aquí no hay quien viva» Foto: Atresmedia

Canvi radical d'unaque va participar entre altres sèries a l'exitosa ""., millor coneguda com la preadolescent "Candy" o Candela a la producció d', ara té 30 anys i és campiona de culturisme.Maestre va entrar a "Aquí no hay quien viva" a la cinquenta temporada, interpretant la filla d'una nova família que havia arribat a la boja comunitat del fictici carrer "Desengaño 21". Les seves trames estaven relacionades amb l'amor juvenil, tant pel seu amor platòniccom i per l'enamorament decap a la preadolescent.El seu paper a la sèrie, de fet, va ser molt breu, ja que la cinquena temporada va ser l'última i precursora de "" a. Ara bé, la catalana també ha participat "Física o Química", "La Pecera de Eva", "El Pacto" i "Abuela de Verano", una comedia dirigida perAra, Maestre no només es dedica al món del culturisme sinó que també hi triomfa. Entre els seus mèrits, és campiona de la Copa Catalana de Bodyfitness Senior i medalla de bronce en el Campionat d'Espanya de Bodyfitness. A més, a través del seu Instagram en què comperteix els seus entrenaments, ha explicat que s'està preparant per participar en competicions de powerlifting, una modalitat d'aixecament de peses.​​​

