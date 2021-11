Els economistes adverteixen que la pandèmia «amplifica desigualtats i en crea de noves»

La pandèmia. És una de les conclusions que constaten els autors del número 84 de la, centrat en l'impacte de la pandèmia sobre la cohesió i les desigualtats socials i que ha estat coordinat perprofessor a la Facultat d'Economia i investigador afiliat al Barcelona Economic Analysis Team (BEAT). El conseller de Salut,, ha presentat la revista al Col·legi d'Economistes de Catalunya, al costat del degà de la institució,De l'acte n'ha quedat com a conclusió una frase repetida per diversos intervinents, que que l'economia afecta la salut, però la salut també pot perjudicar l'economia, especialment la dels més febles.Un total de, 90.000 a l'estat espanyol, sis vegades les morts per grip i set vegades les víctimes mortals de tràfic anuals. Són xifres que ha recordat Guillem López-Casasnovas en l'inici de l'acte i que resumeixen l'impacte de la pandèmia en les persones i el cost que ha suposat. Però no ha fet mal en tots els sectors per igual.El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha intervingut per subratllar la incidència de les desigualtats socials i econòmiques en la salut de les persones, "un fet que s'ha donat en gairebé totes les onades, tret de la cinquena". La darrera onada ha afectat en primer lloc un segment de, de gent jove i que viatjava. "Però això es va anar equilibrant i", ha dit. Ha posat l'exemple de com pot incidir en una família que viu en un pis de 60 metres quadrats en comparació amb una que viu en una casa.Argimon ha reconegut que les mesures adoptades contra la pandèmia han afectat, però que s'ha considerat que el benefici per la salut era superior. Argimon ha parlat d'algunes de les característiques del virus, que és estacional, "i aquesta és la seva estació, tardor-hivern, que seran complexos". Ho ha subratllat:. Però ha ft una crida a normalitzar la situació amb totes les mesures a l'abast, com el certificat covid. S'ha referit a laque ha generat el virus, contra el qual s'ha respost a través de l'assaig-error, cosa que no genera estabilitat o seguretat.Els especialistes que escriuen en la revista s'endinsen en els diversos àmbits socials i la incidència que hi ha tingut la Covid. L'estudi de les professoresdel Consell Econòmic i Social d'Espanya, aprofundeix en els efectes de la fractura social. L'economia espanyola va experimentar el descens més gran de la UE, amb unai una de les taxes d'atur més elevades, només per damunt de Grècia. Segons les autores, malgrat la rellevància dels ajuts públics, les conseqüències a mig termini en ocupació, reducció d'ingressos, tensió en el sistema educatiu i de protecció social generen forta inquietud en les llars sobre la sevaEls investigadors(CaixaBank Research i UPF) examinen en la revista l'impacte de la crisi pandèmica sobre lai el paper mitigador que han jugat les transferències públiques.(AQUAS Catalunya) fan una mirada al conjunt dels efectes de la pandèmia sobre les desigualtats en salut fortament influenciades pels determinants socials de la salut. El treball de(Agència Salut Pública de Barcelona) s’ocupa d’analitzar la relació entre recessió econòmica i les desigualtats en salut mental.(UB) analitza com ha afectat la desigualtat de gènere. Tot i que el confinament ha recaigut per igual en l'ocupació d'homes i dones, la distribució del treball domèstic no remunerat ha perjudicat més a la dona. El diferencial d'hores treballades per les dones seria de 6 hores. Per la seva banda, el catedràtic d'Econometria de la UBha investigat el terreny de l'educació, on es poden contemplar situacions extraordinàriament heterogènies (fa pocs dies reobrien les escoles a les Filipines). Però segons el seu estudi,. Plou sobre mullat també a les aules.De tot el panorama, potser qui resumeix l'esperit d'aquest especial de la revista és el seu direvtor,, que considera que l'economia s'anirà recuperant, sí, però queEl major nivell d'endeutament deixarà els comptes públics greument ferits i, quan es tornin a debatre retallades, el desencant pot ser inevitable.López-Casasnovas demana un debat seriós sobre la gestió pública i que es facin. Preveu que perdran força els arguments dels liberals clàssics antiimpostos perquè no es poden tenir prestacions de primera i impostos de segona, però reclama alhora que es debati amb rigor sobre el deute públic i adverteix contra un reforç dels corrents de tancament. El panorama, per tant, resta molt obert i envoltat d'incerteses. Res del que ve serà fàcil.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor