Possible tornado amb grans destrosses a l'Ametlla de Mar

Un pi arrencat pel suposat tornado a l'interior del terme municipal de l'Ametlla de Mar. Foto: ACN

Un jardí arrasat pel tornado en una casa de l'Ametlla de Mar Foto: ACN

Un possibleha causat aquest dimarts danys de diversa consideració en propietats i ha arrencat arbres de grans dimensions a(Baix Ebre). La màniga, que s'hauria format durant l'episodi de mal temps a la zona, hauria entrat procedent del mar per la zona de lade-al sud del nucli urbà-, afectant principalment elements exteriors d'habitatges, segons ha confirmat l'alcalde,Posteriorment, i deixant un rastre perfectament visible del seu pas, s'hauria dirigit cap a l'interior per la partida deli fins a arribar prop de la zona de l'antiga, a uns sis quilòmetres del nucli urbà.Gaseni ha apuntat que el suposat tornado ha deixat una "" de diversos quilòmetres. Al seu pas ha deixatconstruïdes com tanques o zones enjardinades d'habitatges, arrencant elements comi llançant-los a centenars de metres. També ha arribat a tombar totalment pins "gairebé monumentals" i, alguns molt a prop de camins i vials rurals.El consistori de l'Ametlla de Mar ha mobilitzatde la brigada municipal per donar solució als incidents que la situació ha generat. "Estem mirant que no tinguem cap problema perquè la gent que viu al camp pugui accedir als habitatges perquè", ha tancat Gaseni.​​​

