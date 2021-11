Remei Gómez, alcaldable de PDECat-Convergents a Sant Cugat pel 2023

Qui és Remei Gómez?

serà lper la coalició entre elen un nou espai polític de consens que podria arribar a incloure tambéi a la. O, com a mínim, així li ho han proposat les dues principals formacions de l'aliança a l'espera d'una ratificació definitiva o convocatòria de primàries segons que ha pogut saberEn declaracions a aquest diari Gómez, que s'autodefineix com a, es veu preparada per assumir el repte. Explica que apostaran perque en els darrers anys ha entrat en un "". "Volem tornar a col·locar el nom de Sant Cugat a Europa i reactivar l'economia local", exposa. ". Hi ha altres prioritats on dedicar els esforços", ha reivindicat.Gómez es mostrade les seves opcions d'i representar aquell sector de la població que ha quedat "" amb el marc polític actual. "A Sant Cugat tenim un bon nínxol de potencial votant", apunta explicant que durant els pròxims mesos treballaran per apel·lar-los. Pel que fa a una possible, defensa que encara tot és molti que, en definitiva, acabarà depenent del programa i candidat que presentin de les seves primàries particulars.I és que elha patit les conseqüències i canvis de sigles fruit de les batalles d'àmbit nacional i la papereta deal consistori vallesà s'ha acabat replegant majoritàriament en Junts.No obstant això, l'antic espectre convergent no es rendeix i mirarà deapel·lant a les figures dels exalcaldes Lluís Recoder i Mercè Conesa.Gómez és la directora general de la companyia, especialitzada en la formació de persones per a la transformació d'empreses, i també propietària de l'empresa del sector de les telecomunicacionsenfocada en màrqueting, externalització de processos de negoci i gestió de canals de comunicació tradicionals i digitals.Tot i que ara s'emmarca en un, Gómez va ser membre de CiU i excandidata a la presidència de l'EMD de Bellaterra a les eleccions municipals de 2015. Una de les seves reivindicacions més importants va ser la independència i posterior integració d'aquesta urbanització de Cerdanyola al terme municipal de Sant Cugat. També va ser proposada per Germà Gordó com a candidata al Senat l'any 2019.Aquell mateix any, la candidatura unitària de Carles Toda que aglutinava Units per Avançar, Convergents i Lliures tan sols van aconseguir un total de 1.192 vots; un resultat que els deixava fora del consistori enfront dels 12.144 de Junts. No obstant això, a les eleccions a la Generalitat d'aquest febrer de 2021, eldels vots a la ciutat i sumant més de 2.400 vots. Superar el 5% els donaria entrada a l'ajuntament, ara governat per ERC en coalició amb la CUP i el PSC. La carrera per tornar a tenir presència al consistori només ha fet que començar.

