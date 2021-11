Barcelona elimina el pessebre a la plaça de Sant Jaume després d'anunciar que tornaria «amb sorpresa»

Una setmana després d'anunciar un pessebre "amb sorpresa" a la plaça de Sant Jaume, el govern de Barcelona ha fet públic aquest dimecres que, finalment, no es farà. Serà substituït per una intervenció artística que mostrarà "la riquesa pessebrística de la ciutat", tal com ha explicat aquest dimarts el tinent d'alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de Barcelona, Jordi Martí.ja ho va avançar: aquest any no seria una excepció i hi hauria "" al pessebre perquè "el Nadal també significa debat". Finalment, la sorpresa és que no hi ha pessebre. L'autor de l'obra, l’arquitecte Jordi Darder, ha imaginat un paisatge nadalenc que s'estén des de Via Laietana fins a La Rambla a través de l'eix format pels carrers Jaume I i Ferran, amb figures lluminoses en alçada als balcons i pessebres de diferents estils artístics als baixos comercials.Segons el tinent d'alcaldia, el cost de la intervenció artística és d'uns 200.000 euros i ha insistit que els pessebres tradicionals de la ciutat es podran visitar al Museu Marès i al Monestir de Pedralbes. "", va dir el regidor del PP Òscar Ramírez la setmana passada durant l'anunci.​​​

