Protesta de llogaters de Barcelona contra les pròrrogues de contractes per esquivar la llei d'habitatge

Les veïnes organitzades del bloc Rocafort, 126 han visitat les oficines de @FinquesTeixidor al C/Urgell, 100 per exigir que s'asseguin a negociar nous contractes després d'un any i mig intentant-ho sense èxit.



No marxarem fins que renovin els contractes!

Nou conflicte per laa Barcelona. Un grup de veïnes d'una finca del, a l'Esquerra de l'Eixample, han protagonitzat unaquest dimecres per denunciar l'actitud de la propietat de la finca, que es nega a signar-en el marc de la llei d'habitatge- i força els inquilins a assumir. La voluntat de la propietat, així com la immobiliària que l'assisteix, ésde contenció de preus dels lloguers, tal com han denunciat elLa plataforma, així com els llogaters afectats, han denunciat amb la seva acció un comportament que va en la línia oposada a "defensar el dret a viure de lloguer dignament".de les seves llars i es mostren preocupats per la "" en què es troben, malgrat disposar d'empara normativa. Dues veïnes més de la mateixa finca ja van haver de marxar davant la negativa d'una. Al bloc s'han denunciat tant "manca de manteniment" com "clàusules abusives".Els inquilins afectats i el Sindicat de Llogateres s'han plantat aquest dimecres davant de la immobiliària que gestiona la finca,, per reclamar una solució que passi per la renovació dels contractes tal com marca la llei catalana,en la relació entre propietari i arrendatari, i un compromís de manteniment de l’estat de la finca. I finalment s'ha aconseguit que els quatre contractes prorrogats s'hagin renovat per set anys i sense canvis en els preus.En el marc de la protesta, el Sindicat de Llogateres ha posat èmfasi en el fet que la negativa de renovar els contractes per període de set anys és una fórmula de la propietat per tal d’esquivar el compliment de la regulació de preus, i han alertat de laque això genera a les famílies llogateres.Per això, han exigit al Govern de la Generalitat que la normativa catalana, a més de garantir la regulació de preu dels lloguers, posi el focus en lai que aquests siguin renovables automàticament i obligatòriament. El mes d'octubre passat, el Sindicat de Llogateres ja va contribuir a divulgar la lluita d'uns inquilins del barri de Sant Antoni que van forçar la primera multa per lloguer abusiu a Barcelona

