Antifrau investiga les llicències a la Sagrada Família per construir en sòl protegit

Activitat prèvia sense regular

Diverses raons per anul·lar permisos

Connivència entre tècnics i polítics

Canvis per accelerar la construcció

Silenci de l'alcaldia

L'està investigant el procés d'autorització de l'activitat de, que des de fa 13 anys té lloc en, tal com va avançar. Malgrat que el terreny no permet activitat industrial, la finca on es treballen els blocs que després es traslladen a Barcelona ha anat rebent llicències municipals per ampliar-hi la seva activitat, però arran de diversos informes jurídics que qüestionen aquelles decisions ara el consistori es planteja declarar nuls tots aquest permisos.Segons ha pogut saber aquest mitjà, Antifrau ha acceptat a tràmit una denúncia registrada el juny pela Gaià, la qual ha superat el primer tràmit de. L'oficina dirigida per, per tant, ja està investigant a fons l'assumpte i, si finalment hi troba fets penalment punibles, el derivarà a la. En cas que no arribi a aquest extrem, el procediment acabarà amb un informe raonat o simples recomanacions per millorar els processos administratius.El qüestionament d'aquesta activitat que té lloc des del 2008 a Gaià no va arribar per un canvi de color polític al consistori -n'és alcalde des del 1999, primer per CiU i ara per Junts, espai que hi governa ininterrompudament des de la transició-, sinó per un canvi temporal del secretari de l'Ajuntament. Arran d'una substitució en el càrrec, elque va ocupar la plaça des de mitjans del 2019 va analitzar la situació dels permisos a la Sagrada Família i en va detectar nombroses irregularitats.En va elaborar un complet informe tècnic de 107 pàgines sobre aquest assumpte que "va ser amagat de forma premeditada" a ERC, segons denuncia aquest partit a Antifrau, i que assenyalava "el contrasentit que desprenia l'existència d'una activitat industrial de 5.780 metres quadrats de sostre sobre una finca de 62.783 metres quadrats, segons cadastre, en sòl no urbanitzable, part del qual es troba". El secretari circumstancial conclou, de fet, que "caldria donar trasllat d'aquest informe a les", en detectar possibles responsabilitats per part dels que van autoritzar durant 13 anys aquella activitat.Segons l'escrit del grup municipal dels republicans a Antifrau, es tracta "ja no d'una omissió del deure de preservar la legalitat sinó d’una presumptade Gaià per tal de que, obviant tota legalitat vigent, aquesta activitat industrial continués el seu funcionament". Destaca també "la presumpta falta d'expedients i procediments administratius que, o s'han eliminat, constituint un il·lícit penal, o directament respon a que no s'han realitzat les actuacions urbanístiques necessàries". En aquest sentit, detecta "possibles irregularitats comeses en l'àmbit de la infidelitat de la custòdia dels documents i lacontinuades en el temps", tant per part de l'equip de govern com dels tècnics municipals.En les eleccions municipals del 2019, Junts va guanyar a Gaià amb tres regidors contra dos d'ERC -i un sol vot més-. Tot i això, els republicans van entrar a l'equip de govern i en van sortir el juliol 2020, segons asseguren a l'escrit a Antifrau, degut "de forma principal al coneixement de les actuacions" relatives a les polèmiques llicències per a la fabricació dels bloc de la Sagrada Família. Un procés que el text cita amb continuades referències a l'informe del secretari circumstancial que va fer aflorar la polèmica i que posteriorment ha estat avalat per un altre estudi encarregat per lai per un altre de la, tots dos encarregats posteriorment per l'Ajuntament i que també avalen la necessitat de declarar nuls els permisos.Segons detalla el secretari circumstancial, els antecedents de l'activitat actual a la finca es troben en "unaubicada en una nau de dimensions reduïdes", malgrat que els plànols dels plans urbanístics vigents del 1986 no recullen la preexistència d'aquesta nau ni existeix "cap expedient ni cap altra informació envers si s'ha realitzat o no el compliment del requeriment" perque s'hi feia. Per aquest motiu, l'informe considera que el terreny no hauria hagut de beneficiar-se del règim transitori que li permetia mantenir certa activitat industrial derivada de la preexistent. De fet, en un requeriment de la Comissió Provisional d'Urbanisme a l'Ajuntament de Gaià sobre les indústries que s'hi podien acollir, no consta que aquesta se cités.Malgrat això, el 1991 es va concedir a la finca una llicència perde 455 metres quadrats i una altra per1.250 metres quadrats el 2008 -l'any en què van començar a fabricar-s'hi els blocs de la Sagrada Família-. L'arquitecte municipal i el secretari de l'Ajuntament hi van donar suport, ignorant " de forma clara i premeditada" que, segons critica ERC, que cita també imatges de l'Institut Cartogràfic i Geològic que evidenciarien que aquestes construccions van tenir lloc, però també "d'altres per les quals".L'informe del secretari circumstancial conclou que l'autorització del 2008 és "" pel fet d'"haver estat concedida al marge total i absolutament de procediment legalment establert en matèria d'autoritzacions d'obres en sòl no urbanitzable", per "constituir un acte expréspel qual s'adquirien facultats o drets sense tenir els requisits essencials per a la seva adquisició" i per "haver estat concedida en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable".Així i tot, el 2012 es va demanar una altra llicència per condicionar el solar per a l'ús de, per a la qual l'arquitecte municipal va fer un informe favorable, per bé que un enginyer industrial va assenyalar "una llarga llista de mancances en relació a la sol·licitud". Malgrat això, el secretari municipal ja havia autoritzat la petició i es va modificar l'informe negatiu amb condicions, com el requeriment per part d'alcaldia d'aconseguir llicència ambiental. Una tasca per a la qual els tècnics del consistori van fer informe favorable pel fet que l'activitat a la finca tindria continuïtat amb la serradora, malgrat que fins ara no s'ha acreditat que existís de forma legal amb anterioritat al planejament urbanístic.L'arquitecte i secretari municipals també van avalar una nova llicència urbanística pera la finca, així com una altra per millorar els espais d'emmagatzematge el 2014, i encara una altra per ampliar la tanca perimetral el 2016 (en aquest cas, amb condicions del secretari). Per tot això, ERC denuncia a Antifrau que s'ha impulsat una activitat industrial sense legalitzar, obviant requeriments d'altres administracions, acceptant-ne ampliacions i "atorgant llicències d'obres obviant la legalitat vigent, essent necessària la connivència de l'administració local, dels seus tècnics, així com dels seus equips de govern".En relació a la legalitat de tot el procediment, l'informe del secretari circumstancial concloïa que "la totalitat de les llicències concedides al complex industrial de la Sagrada Família [...] són nul·les de ple dret i se n'ha de promoure la revisió d'ofici", i en cas de legalitzar-se el complex, caldria canviar al planejament urbanístic, també pel que fa al Pla Territorial de les Comarques Centrals, i acordar una cessió de sòl al municipi com a compensació, la qual podria ser també econòmica. Apunta igualment que l'Ajuntamentdel consell comarcal, la Diputació i la Generalitat per tramitar aquests expedients de revisió d'ofici, així com caldria portar el cas de la justícia, com ja s'ha assenyalat.La decisió de traslladar a Gaià la construcció de les peces, allunyant aquesta tasca de fabricació dels blocs respecte l'espai definitiu del temple on serien, va prendre's el 2008 per accelerar-ne la finalització. Elvisitaria l'obra al cap de dos anys i l'horitzó de tenir la basílica enllestida el 2026 -centenari de la mort d'- eren dos arguments de pes per traspassar aquesta fase del procés al petit poble del Bages -de 184 habitants- per accelerar l'avenç, com també ho era la major seguretat per a uns operaris que no havien de fer feina de precisió a tanta alçada.Per permetre-ho, però, la finca envoltada per bosc que va allotjar aquests treballs va sol·licitar i rebre fins a, amb l'argument que era una continuació de la tasca serradora que ja s'hi practicava, malgrat tractar-se d'un sòl no urbanitzable i especialment protegit pels plans urbanístics locals (aprovats el 1986 i refosos el 2006), pel Pla director urbanístic del Pla del Bages (2006) i pel Pla territorial parcial de les comarques centrals del Govern (2008).El secretari circumstancial autor del primer informe crític no va trobar cap evidència que aquella activitat original hagués estat mai autoritzada, però és que altres estudis, com el de la Comissió Jurídica Assessora, consideren que igualment l'ampliació hauria estati no hauria hagut de gaudir dels permisos. Aquest últim dictamen va arribar a principis d'octubre passat, però l'alcalde de Gaià ha declinat abordar aquest assumpte ambper confirmar si ha fet algun pas des de llavors per resoldre aquestes irregularitats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor