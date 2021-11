Abidal, enfonsat: «Hayet, perdona'm, em mereixo aquesta humiliació encara que em mati»

L'escàndol del cas Hamraoui ja és totalment públic. Així ho ha feten una publicació a Instagram en la qual es mostra abatut per la situació, que ha acabat provocant una demanda de divorci per part de la seva dona,", suplica l'exjugador del Barça. "Sigui quina sigui la teva decisió, seguiràs sent la dona de la meva vida, als meus ulls, i especialment la mare dels nostres meravellosos fills", diu el francès a la seva dona en un missatge obert a tothom.En el text, Abidal reconeix que ", encara que em mati viu", i creu que "algun dia" Hayet el perdonarà. El francès conclou la publicació assegurant-li que "t'estimo tant com anar a la lluna i tornar".La setmana passada, l'advocada de Hayet, Jennifer Losada, va anunciar en un comunicat que "Abidal li va confessar que mantenia una", l'exjugadora del Barça -ara al PSG- que va rebre una pallissa al carrer per part d'uns encaputxats. La investigació se centra en Éric Abidal i el seu entorn.​​​

