Així pots aconseguir el certificat Covid

Des de divendres caldrà mostrar elper accedir a bars i restaurants, gimnasos, centres esportius i residències. Per això un dubte recurrent és, que ja s'utilitzava des del juliol per viatjar a l'estranger i des de fa setmanes també a casa nostra per accedir a locals d'oci nocturn.Per obtenir aquest document cal accedir al, l'oficial del Departament de Salut, i descarregar-se'l. Qui no té usuari en aquesta eina pot sol·licitar l'alta a través d' aquest enllaç , amb el número SIP.També poden descarregar el certificat Covid lesen els darrers 180 dies, encara que no estiguin vacunades.La tercera opció per obtenir aquest document és tenir unamb data inferior a 48 hores o unade menys de 72 hores. Per fer-se aquestes proves cal anar a un centre autoritzat , que són els únics que comuniquen les dades a Salut perquè generi el certificat Covid. Qui no té accés a La Meva Salut també pot generar el certificat en aquesta pàgina Elsdins de La Meva Salut són aquests:1. Anar a l’apartat Vacunes i Certificat Covid UE. Caldrà triar el document que necessitem fent clic a Certificat Covid Digital UE.2. Després cal triar quin dels tres tipus de certificat Covid es vol descarregar: el certificat de vacunació, el certificat de prova negativa o el certificat d'haver passat el coronavirus. Si s'hi clica a "sol·licitar", en uns minuts apareixerà en pantalla un codi QR.3. Es pot mostrar el QR amb el mòbil, i també descarregar-lo per tenir-lo a mà al telèfon o imprimir-lo. Per obtenir l'arxiu en pdf cal clicar la pestanya ‘Descarregar’ que apareix sota del QR.A la porta dels espais on cal certificat Covid també s'ha deper evitar que es falsifiqui el codi QR. Al control d'accés es verificarà el passaport amb la web verificacovid.gencat.cat El passaport Covid europeu, que acredita si algú està vacunat o ha passat la malaltia, està disponible des de l'1 de juliol per poderi a altres països. Milers de catalans l'han presentat als aeroports del continent per poder travessar fronteres. Ara suma nous usos.​​

