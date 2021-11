Preocupació per l'estat de la barra del Trabucador pel pas de la llevantada

Inici de la Barra del Trabucador. Deu fer temor a la part més estreta.

En acabar este petit video s'ha posat a pedregar de mala manera. 😰#putaTot #deltadelebre @eltempsTV3 @324cat pic.twitter.com/ghXACgVkX0 — Dani Forcadell (@daniforcadell) November 23, 2021

Seguim amb molta preocupació el desenvolupament de la llevantada al nostre territori.

S’evidencia, una vegada més, que la inacció de les administracions competents té conseqüències directes i nefastes per al nostre Delta i per a la gent que hi vivim. #llevantada #trabucador pic.twitter.com/BK163WFbPr — sommolde (@sommolde) November 23, 2021

Encara és aviat per avaluar possibles danys, però un dels punts geogràfics que més preocupació ha generat en les primeres hores del temporal de llevant a les Terres de l’Ebre és l’estat de la barra del. Un istme ja de per si profundament fràgil i que cada cop que hi ha temporal marítim queda inundat.El temporal ha tornat a deixar lessense accés per la barra del Trabucador. El fort onatge fa que sigui impossible entrar-hi amb tractor o camió i en les pròximes hores, quan la mar recuperi la calma, s'avaluarà l'estat de la barra. L’estació meteorològica dels, molt a prop de la zona, ha arribat a acumular gairebéEls treballadors d'Infosa, a les Salines, que han fet el torn de nit fins a les sis de la matinada han hagut de, segons ha explicat a l'ACN el seu director industrial,. L'empresa ha decidit que els empleats que els havien de rellevar, avui no anessin a treballar. Està previst que demà ho facin en vaixell. Salvadó ha apuntat que a les salines hi han caigut 175 l/m2 i ha confiat que els aiguats no es reprenguin en les pròximes hores.Salvadó ha concretat que el camí de la barra del Trabucador "" a causa de l'estat de la mar. "Si fa bo, aquesta tarda anirem a mirar en quina situació està", ha apuntat. L'aiguat i l'onatge ha afectat les instal·lacions d'Infosa. En aquesta època de l'any no tenen sal, però "ha tornat a diluir salmorres i això", ha indicat el director industrial. A més, el temporal ha estat prou fort perquè "acabés fent entrar aigua als dipòsits de les salines". Al setembre, en el darrer temporal, l'afectació va ser especialment important, ja que era època de collita i la producció va quedar limitada.Eltambé s’ha mostrat preocupat pels efectes del temporal en aquest espai del Delta de l’Ebre i ha lamentat la "inacció" de les administracions competents:

