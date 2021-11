El Govern activa l'energètica pública i l'impost sobre emissions de creuers

Elha adoptat tres decisions rellevants sobre sostenibilitat i fiscalitat just l'endemà de la tramitació dels pressupostos de la Generalitat. La primera es basa en l'activació de l'energètica pública, un dels compromisos del presidenti la conselleraen l'agenda de medi ambient del Govern. El principal objectiu de l'encàrrec que s'ha fet a la direcció general d', que depèn de la conselleria d', passa per dissenyar l'empresa amb l'objectiu d'accelerar la transició sostenible i "assolir una societat neutra en carboni a través de la sobirania energètica", també a través de les renovables. La companyia hauria d'explotar tots els equipaments de la Generalitat, i també els d'aquells de tercers amb els quals s'arribi a acords concrets.La segona decisió és la posada en marxa del futur impost sobre lesa Catalunya. L'objectiu és gravar les emissions d'òxids de nitrogen durant les maniobres d'atracament i durant l'estada del vaixell al moll. Els ingressos d'aquest nou impost -que era una de les concessions cap a laen el tram final de la negociació dels pressupostos- s'integraran en el fons per a la protecció de l'ambient atmosfèric que es destina a polítiques de prevenció i. La portaveu del Govern,, no ha concretat quant s'espera recaptar.A banda, l'executiu també ha autoritzat en la reunió aquest dimarts la renovació, per part del Circuit de Catalunya, dels contractes ambi lafins al 2026. La CUP havia estat especialment crítica amb el paper d'aquesta infraestructura esportiva, però un cop desmarcada com a soci prioritari del Govern, l'executiu ha procedit a la renovació d'aquests contractes. Plaja, en tot cas, ha remarcat que la nova etapa del Circuit ha d'estar presidida per laen un marc de "replantejament" de la infraestructura. El 27 de novembre hi haurà una jornada de portes obertes.

