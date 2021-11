La Moncloa afirma que l'acord amb ERC pels pressupostos «és per celebrar» i aferma la legislatura

Més teleassistència a les víctimes de violència

Elja té encarrilada l'aprovació dels L'acord tancat avui amb ERC "és per", ha assegurat la ministra portaveu,, a l'acabar elaquest dimarts. "Celebrem que aquests pressupostos disposin de majoria parlamentària, que siguin viables. Són els segons que aquest govern assoleix en termini i forma i que formen part -ha dit- d'un projecte de recuperació econòmica" basat en la creació d'ocupació de qualitat i atenció als més vulnerables. "Aquest és un govern que no es conforma -ha assenyalat-, no ens conformem amb tornar als nivells econòmics prepandèmics sinó que apostem per la modernització d'Espanya i reforçar la cohesió territorial".Després que ahir el govern espanyol tanqués un acord pels pressupostos amb, només faltava assolir un acord amb ERC, eli el, amb la qual cosa la Moncloa encarrila definitivament els comptes públics del 2022. De fet, l'anunci fet ahir peren el sentit de votar positivament als comptes ja oferia pistes sobre el desbloqueig de les converses amb els republicans. L'assolit aquest dimarts ha estat determinant perquè Esquerra donés finalment al seu vistiplau al projecte de pressupsotos.L'acord en l'audiovisual estableix l'd'incloure una quota per a les llengües cooficials delt que ofereixen les plataformes audiovisuals. El pacte implica que el 20% de les pel·lícules europees presents en plataformes comhauran de ser en les altres llengües oficials diferents del castellà, és a dir, el català, el gallec o el basc. Isabel Rodríguez ha vinculat l'acord per l'audiovisual amb l'especial protecció de les altres llengües cooficials de l'Estat que la Constitució estableix.L'altre gran punt de l'acord entre socialistes i ERC fa referència a la carpeta d'. A finals d'aquest novembre, s'iniciaran els tràmits per iniciar el. Aquesta era una petició compartida tant per ERC com per. El text del pacte inclou un increment de la inversió fins al 19%, que és el que es fixa a l'També hi ha un acord pel que fa ai la comissaria de Via Laietana, aspecte sensible al sobiranisme i a les entitats memorialistes. El PSOE s'ha compromès ala partida consignada per a les reformes de millora de les instal·lacions de laTambé elha anunciat aquest dimarts el suport als comptes públics. Ho ha anunciat avui el diputatEn l'acord ha estat clau l'obertura delsNext Generation a lesdel territori que fan serveis sociosanitaris i no són de titularitat pública.En aquests moments, l'executiu de coalició ja disposa del suport de, el, de manera que ja ha sumat els mateixos suports que van fer possible l'aprovació dels pressupostos anteriors.En aquest context de pacte pels comptes, ERC ha pactat amb l'executiu una esmena transaccional als pressupostos que permetrà alsa la, equiparant-se d'aquesta manera al règim que s'aplica als membres de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza. Aquesta és una reivindicació històrica dels sindicats dels Mossos. L'edat de jubilació podria ser de 59 en cas que s'hagi cotitzat durant 35 anys al cos sense computar la part corresponent a les pagues extraordinàries.Per la seva banda, el ministre d'Inclusió, Migracions i Seguretat Social,, ha explicat l'aprovació de l'avantprojecte de llei per impulsar elsd'ocupació. Respon a la recomanació setzena del Pacte de Toledo. El seu objectiu és el de facilitar l'accés a plans col·lectius a treballadors de rendes mitjanes i baixes i de pimes, com també a autònoms i joves.La ministra d'Igualtat,, ha presentat un reial decret que destina 32 milions d'euros per al servei dea les víctimes de laAtenpro. És un nou estri d'ajuda a les persones en situació de risc i garanteix l'atenció durant lesels set dies de la setmana. La modernització de la cobertura implicarà ampliar de 16.000 dones usuàries de l'actual programaa unes 49.000. Montero ha qualificat la lluita contra la violència masclista com ai ha posat en valor l'esforç fet pel govern espanyol per complir els composmisos amb la Declaració d'Istanbul.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor