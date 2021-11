Bars i restaurants hauran d'oferir sense cost endur-te el que no t'hagis menjat

Evitar el malbaratament alimentari és un dels objectius deli per aconseguir-ho prepara un decret que obligarà els establiments d'hostaleria a oferir sense cap cost als seus clients la possibilitat d'emportar-se els aliments que no hagin consumit en el local.Caldrà que els clients aportino fàcilment reciclables, o bé que acceptin un recipient del mateix local. Aquesta mesura forma part del decret que regula els requisits d'higiene i comercialització dels productes alimentaris que se serveixen en establiments de comerç al detall.El ministeri que encapçalaestima que aquesta mesura afectarà "positivament" més de 350.000 establiments, per la qual cosa "s'impulsarà l'economia local, es milloraran les garanties alimentàries i es fomentarà la sostenibilitat".Els establiments de comerç al detall també hauran de permetre l'ús d'envasos reutilitzables aportats pel mateix consumidor en el moment de fer la compra, però serà aquest últim el responsable de la higiene dels recipients i dels possibles problemes de seguretat alimentària que es poguessin derivar.A més, per, aquests establiments podran vendre productes que presentin defectes de forma, grandària, etiquetatge o envasament quan no afectin la seva seguretat i s'informi d'aquesta circumstància als consumidors. L'excepció són les conserves que tinguin l'envàs deformat, ja que aquest defecte pot indicar un problema de seguretat alimentària.​​​

