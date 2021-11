El Govern aspira a «aïllar-se del soroll» després del xoc pels pressupostos

Els'ha reunit aquest dimarts amb la tramitació dels pressupostos al sarró. L'abstenció dels comuns, amb els quals el presidentva arribar a un acord al límit del calendari, va permetre superar un tràngol que s'havia enverinat amb la negativa de lai les discrepàncies entre, visibles durant el debat celebrat al. "L'executiu ha d'aïllar-se del soroll", ha diagnosticat, portaveu del gabinet català, en la roda de premsa posterior a la cita setmanal del Govern. A Palau, això sí, encara ressona la intervenció crítica de, de Junts, que va provocar malestar en Aragonès fins al punt que va abandonar l'hemicicle.Plaja ha indicat que l'executiu està aconseguint actuar al marge d'aquest "soroll" que hi ha en els grups parlamentaris, per bé que ahir el Govern va ser escenari de versions contradictòries sobre les conseqüències de l'acord pels comptes amb els comuns., segons van indicar fonts de, va queixar-se perquè això "trencava" la majoria del 52%, esberlada també per la negativa de la CUP a tramitar els pressupostos. "Les deliberacions del consell executiu són secretes", ha apuntat la portaveu de l'executiu, que no s'ha mogut del discurs de protegir-se dels debats externs. "I ho estem aconseguint", ha apuntat Plaja en el torn de preguntes.La intervenció de Canadell va generar malestar a les files republicanes, però el cert és que dins del partit detampoc va generar unanimitat, tant pel fons com per les formes. Sense anar més lluny, consellers del Govern mostraven el seu disgust en privat. El dia es va salvar perquè el pressupost continua viu després deal llarg de l'última setmana, però les seqüeles són òbvies: la relació entre socis a Palau torna a quedar lesionada, i la CUP queda més lluny de la majoria governamental . Fins que no hi hagi gestos sobre el referèndum -fixar data i crear les condicions per celebrar-lo- ni variacions sobre els grans projectes -, Jocs Olímpics d'Hivern, ampliació del Prat i Circuit de Catalunya-, no seran al costat del Govern. En els propers dies, Aragonès s'hi haurà de citar per avaluar fins a quin punt continua vigent l'acord d'investidura, que inclou una qüestió de confiança el 2023 També s'haurà de veure amb els socis de Junts, perquè l'acord amb els comuns ha aixecat ampolles. Per dos motius: perquè altera la majoria del 52% -preludi, diuen, d'un tripartit de "via àmplia autonomista"- i perquè una de les penyores a pagar per part d'ERC és el suport als pressupostos d'Ada Colau , antagonista d'. "Això no és un canvi de cromos com si fos el Mercat de Sant Antoni", va apuntar Canadell., negociador dels comuns i que va aprofitar per agrair la feina del departament d'Economia liderat peren les converses dels últims dies -una participació que des de Junts s'ha intentat obviar al màxim, absència inclosa de Giró en la reunió decisiva de diumenge -, va recomanar a l'expresident de la Cambra que aprofités futures visites al mercat deper comprar llibres.L'entesa amb els comuns inclou més recursos per a la Formació Professional (FP), passos per a la internalització del 061 i el 112, i 1.000 milions en polítiques d'habitatge. L'executiu i els comuns també han acordat més ajuts a la indústria, recursos per al tramvia a Tarragona i un impost per gravar els aliments ultraprocessats, així com l'ús de càmeres en les escopetes de foam dels Mossos d'esquadra. En matèria d', l'executiu liderat per Aragonès ha assolit un compromís semblant al que ja va tancar amb laabans que els anticapitalistes ratifiquessin l'esmena a la totalitat als comptes. El Govern farà "les modificacions pressupostàries necessàries" en l'execució del pressupost -i en funció dels ingressos- per assolir. A banda dels 749 milions previstos en el projecte aprovat la setmana passada pel consell executiu, es destinaran 251 milions a polítiques per

