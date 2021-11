Romeva torna a passar per davant del jutge per l'acció exterior del Govern

Pendents de la suspensió

Albert Royo, divendres

Setmana de declaracions importants en la causa per l'que s'investiga al jutjat d'instrucció 18 de Barcelona i afecta una desena d'exalts càrrecs del Govern. Aquest dimecres compareixen davant de la jutgel'exconseller d'Acció Exteriori el seu número dos, l'exsecretari d'ExteriorsDivendres ho farà l'exsecretari general del. Són tres dels principals investigats en la causa sobre el finançament de la diplomàcia catalana, que neix arran d'una denúncia de laa partir de l'informe alque investiga els fets per responsabilitat comptable i ja ha obligat a pagar als investigats una fiança deRomeva compareixerà davant de la jutge a partir de les deu del matí. En el seu cas, laveu indicis de delicte en la concessió d'una subvenció directa per import de 40.000 euros a la(FOCIR) "sense justificar les raons de no concurrència". La causa segueix el patró d'altres que afecten l'independentisme i que sovint s'han considerat "prospectives" i "esbiaixades". Neix d'una denúncia de la Fiscalia a partir d'un informe del Tribunal de Comptes que ja constava a la macrocausa del jutjat 13, un calaix de sastre que investiga els preparatius del referèndum però on també hi consten elements de l'acció exterior de la Generalitat. Romeva no està processat en aquesta causa, però sí Aleix Villatoro o Albert Royo.En un primer moment, d'aquest informe, que suposadament hauria d'haver estat valorat en el marc de la causa del 13, no se'n va derivar cap imputació per a Romeva. A partir d'aquest document, d'unes 800 pàgines, la Fiscalia obre una investigació d'un any i mig fins que tot plegat queda concretat, en el cas de l'exconseller d'Exteriors, en un possible delicte per unaque el ministeri fiscal considera que va ser irregular malgrat que els informes dels interventors de la Generalitat -fets quan Romeva ja era a la presó d'Estremera per l'1-O- no hi veuen indicis de delicte. Fonts jurídiques apunten que la Fiscalia podria arribar a demanar cinc anys de presó per a l'exconseller, que ja en va passar quatre entre reixes abans de rebre l'indult al juny.L'altre investigat que compareix aquest dimecres és Aleix Villatoro, actual director del. Villatoro, investigat també al jutjat d'instrucció 13 pels preparatius del referèndum i afectat per dues causes al Tribunal de Comptes, té previst acollir-se al seu dret de no declarar davant de la jutge. La seva defensa, que pilota l'advocat, intenta que la causa del 18 se suspengui i es traslladi al jutjat 13 perquè argumenta que s'estan jutjat els mateixos fets en dues instàncies diferents, cosa que vulnera drets. Per ara, la jutgessa no ha acceptat la petició de suspendre la declaració i Villatoro evitarà declarar fins que no es resolgui la qüestió de la competència, és a dir, de qui és l'encarregat de jutjar els fets. Qui sí que ha optat per aturar la causa pels preparatius del referèndum mentre es resol tot plegat és l'Audiència de Barcelona. El tribunal va acceptar a principis de mes un recurs de les defenses i va deixar en suspens el sumari a l'espera de resoldre el conflicte de competència plantejat pels advocats dels diversos exalts càrrecs del Govern en relació a les causes obertes als jutjat 13 i 18. En un principi l'Audiència de Barcelona ho va rebutjar, però finalment va canviar de parer. La causa del jutjat 13 investiga els preparatius del referèndum però també inclou l'acció exterior de la Generalitat, que paral·lelament s'investiga al jutjat 18 i que també s'hi va fer referència al judici del procés al Tribunal Suprem, especialment pel que fa a la malversació.Un altre dels noms destacats aquesta setmana és el d'Albert Royo, un dels noms que més apareix en la denúncia de la Fiscalia i processat a la causa del 13 i també perseguit pel Tribunal de Comptes. Faltarà per declarar, que va ser secretari del Govern entre 2017 i 2021 i també implicat en la causa. Un cop acabi aquesta primera fase de declaracions dels investigats però continuarà laamb testimonis i més proves aportades principalment per les defenses. Això si finalment no hi ha un canvi d'escenari i la causa s'ajunta amb la dels preparatius del referèndum, ara suspesa a l'espera de resoldre's la qüestió de competència. La causa per l'acció exterior continua avançant.

