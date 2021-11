Vídeos | El temporal de pluja sacseja les Terres de l'Ebre

Inici de la Barra del Trabucador. Deu fer temor a la part més estreta.

En acabar este petit video s'ha posat a pedregar de mala manera. 😰#putaTot #deltadelebre @eltempsTV3 @324cat pic.twitter.com/ghXACgVkX0 — Dani Forcadell (@daniforcadell) November 23, 2021

telèfon d'emergències 112 havia rebut 66 trucades relacionades amb el temporal de pluja, la majoria de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. De fet, 27 trucades, el 40% eren de la comarca del Baix Ebre, i més concretament, 18 eren de la seva capital, Tortosa. La segona localitat amb més trucades, 9, és Roquetes, a la mateixa comarca. La segona comarca amb més trucades ha estat el Montsià, amb 20, amb localitats com Santa Bàrbara i La Galera, amb 8 i 7 respectivament. El Tarragonès i el Baix Penedès han registrat vuit i cinc trucades.

Les intenses pluges a les Terres de l'Ebre provoquen diversos accidents a l'autopista Ap-7 @rtvenoticies @transitap7 pic.twitter.com/HqKZB4YeSN — Judit Huerta Gotarda (@JuditHuerta) November 23, 2021

Diverses estacions meteorològiques automàtiques (EMA) de les Terres de l'Ebre ja superen o s'apropen alsper metre quadrat de pluja acumulada durant el temporal iniciat aquest dilluns.Es tracta de, amb 104,4,, amb 92,5, i, amb 91. Altres estacions de la zona estan força per sota, com les d'Ulldecona i Horta de Sant Joan, amb 69 litres. El Perelló i els Alfacs han registrat fins al moment al voltant de 50 mil·límetres. Tivissa de moment acumula 43 litres, l'Aldea registra fins al moment 39,4 litres, i Gandesa, 35,6.Amb les pluges s'han tornat a veure imatges impactans, com la baixada del barranc pels carrers deo també la baixada del barranc de les, on just al setembre es vivia un temporal catastròfic.Les intenses pluges han provocat el tall de diverses carreteres. De moment, es troben afectades la C-12 a Tortosa i la TP-3311 entre Santa Bàrbara i la Galera i la TV-3421 entre la Sénia i Roquetes.

Carretera TV-3421 tallada pel desbordament d'un barranc. Foto: Diputació de Tarragona

Pos veigues la plaça de L'Ampolla pic.twitter.com/AFAXAjc38v — Bea Curto Comi (@CurtoBea) November 23, 2021

Classes suspeses a Alcanar i Poblenou

Els Serveis Territorials del Departament d’Educació a les Terres de l’Ebre han suspès les classes d'aquest dimecres, de forma preventiva, als municipisi al nucli de, a Amposta, arran de les fortes pluges.Amb tot, l’escola Joan Baptista Serra d’Alcanar estarà oberta durant les hores lectives per atendre qualsevol incidència. En el cas de Poblenou, ha afectat dotze infants que s'han quedat sense classes. El Consell Comarcal del Montsià també ha suspès laper anar a l’institut de Santa Bàrbara a causa del temporal.

