Lade las'inaugurarà el 8 de desembre, coronada amb un enorme estel lluminós, en un acte públic en què es beneirà la torre i s’encendrà l’estel. Com s'hi pot assistir?Al matí hi haurà una, amb la col·laboració de l'Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona (ICUB). Per assistir-hi cal participar en un sorteig que comença aquest dimarts 23 de novembre i que està actiu a la web del temple i a les xarxes socials.D'altra banda, a les sis hi haurà unapresidida per l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i les entrades s'hauran de recollir a la parròquia de la Sagrada Família, a partir de dilluns vinent, 29 de novembre.Finalment, per assistir a l'(19.15 h) i a l'encesa de l'estel (19 h 40), no caldrà entrada, ja que és a l'exterior. Es podrà seguir des del carrer Marina o mitjançant una web creada per a l'esdeveniment, disponible des de l'1 de desembre.A més, el divendres 17 de desembre a les sis de la tarda se celebrarà unamb l’Escolania de Montserrat. Per assistir-hi cal participar en un sorteig d'entrades el 3 de desembre a la pàgina web de la Sagrada Família i a les xarxes socials.​​​

