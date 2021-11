Així has d'actuar davant el risc de ventades

A la conca mediterrània es poden donar tempestes i vents forts que remouen el mar i poden provocar grans onades a la costa que poden afectar el litoral amb violència. Encara que no hi hagi indicis de perill, cal ser prudents: si bufa vent fort, eviteu apropar-vos al mar.



Quan hi ha onades fortes, no us banyeu ni us quedeu a la platja i respecteu els senyals de perill, a més de tenir molta precaució en les activitats recreatives o professionals al mar, que cal evitar si hi ha grans onades. Protecció Civil emet unes recomanacions especials:



- No accediu als punts del litoral afectats per l'onatge fort ni als llocs on les onades trenquin amb força i respecteu els punts d'accés a aquests punts.



- No us atureu a contemplar les onades, eviteu posar-vos en perill.



- Les esculleres, els espigons i els passejos marítims deixen de ser segurs, ja que el vent pot provocar grans onades que us poden arrossegar.



- Si cau algú a l'aigua, truqueu al 112 i no perdeu de vista el punt on ha caigut per indicar-lo als serveis de salvament.



- Nadeu en direcció oposada a les roques i intenteu flotar, sense fer cap altre esforç, en cas que caieu a l'aigua.

A la conca mediterrània es poden donarque remouen el mar i poden provocarque poden afectar el litoral amb violència. Encara que no hi hagi indicis de perill, cal ser prudents: si bufa vent fort,Quan hi ha onades fortes,i respecteu els senyals de perill, a més de tenir molta precaució en les activitats recreatives o professionals al mar, que cal evitar si hi ha grans onades. Protecció Civil emet unesals punts delperfort ni als llocs on les onades trenquin amb força i respecteu els punts d'accés a aquests punts.les onades, eviteu posar-vos en perill.- Les, elsi elsmarítimsja que el vent pot provocar grans onades que us poden arrossegar., truqueu ali no perdeu de vista el punt on ha caigut per indicar-lo als serveis de salvament.i intenteu, sense fer cap altre esforç, en cas que caieu a l'aigua.

Catalunya és, de nord a sud i d'est a oest. Sovint, durant l'any, Protecció Civil activa el pla d'alerta Ventcat, per estar preparats si lescolpegen amb força el territori.Davant delque aquests episodis poden suposar per a la, el Departament d'Interior emet un conjunt dea tenir en compte. Per evitar desperfectes a la, és important, així comi, si són de cordó, subjectar-les bé. A més, elsque habitualment tenim als balcons i façanes, com ara testos o estenedors plegables,per evitar que caiguin amb la força del vent. El mateix passa amb la, pot sortir volant i provocar un accident.Si no pots quedar-te a casa i el vent et sorprèn quan estàs alamb elurbà,dels carrers i elsaparcats, les fortes ràfegues poden fer-ho caure en qualsevol moment. Així,tambéi exposats al vent com poden ser bastides. Lestambé són un, elsi branques poden. Cal anar alerta també mentre es fan activitats deTot i que no és recomanable fer-ho, siamb el teu vehicle, consulta les prediccions del temps i l'abans d'emprendre el viatge. Calper poder mantenir la trajectòria del vehicle i. A més, cal anar ambperquè és possible que hia la via que dificultin la circulació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor