A quines zones del país arribarà el temporal en les pròximes hores?

Continua descarregant amb intensitat a molts punts de l'extrem sud. Fins ara, 4 EMA's han superat ja el llindar dels 100 mm de precipitació acumulada: els Alfacs, Mas de Barberans i Alcanar (Montsià) amb 135.4, 114.3 i 108.0 mm respectivament i Aldover (Baix Ebre) amb 108 mm. pic.twitter.com/DBq93L8B0K — Meteocat (@meteocat) November 23, 2021

L'evolució del temporal, a la zona sud Foto: Meteocat

Temporal durant tota la setmana

La situació meteorològica millorarà a partir de dijous. Malgrat tot, la temperatura baixarà notablement. pic.twitter.com/fb0F1cqXoU — Meteocat (@meteocat) November 22, 2021

Diversos punts del país ja pateixen les conseqüències del canvi radical de temps, que ja ha posat en alerta el Servei Meteorològic de Catalunya. Les Terres de l'Ebre ja es veuen afectades pels aiguats des de primera hora del matí, la C-12 a Tortosa en tots dos sentits i la TP-3311 entre Santa Bàrbara i la Galera , també en tots dos sentits) i municipis inundats. La previsió, però, és que el temporal comenci a arribar a la majoria de les zones del país en les pròximes hores. Les pluges s'estendran a gairebé tot el territori,, així com a les comarques de l'Ebre.El Meteocat alerta quei altres punts del litoral i el prelitoral. Les zones de l'Ebre poden tornar a patir xàfecs locals d'intensitat torrencial (amb més de 40mm en 30 minuts) al llarg de tot el matí, fins a la tarda. Hi ha cinc avisos activats ara per ara: per vent, per un mal estat de la mar, per acumulació de pluja (que s'incrementarà al llarg de la tarda), per la intensitat de pluja (la majoria dels xàfecs es pot convertir en tempesta a tot el país) i per temps violent.Les Terres de l'Ebre, però, hauran de mantenir-se alerta durant tota la jornada d'avui: segons el Meteocat, es poden superar els 240 litres per metre quadraten una zona que ja va patir un episodi de pluges i inundacions a principis de setembre. El servei alerta que es pot produir pedra, ratxes fortes de vent, esclafits o tornados a la zona i demana prudència Segons el Meteocat, aquest dimarts ja s'han recollit 74 mm de pluja a Aldover (44 mm dels quals han caigut en 30 minuts) i 72 mm a Mas de Barberans. Les ventades seran fortes a la Costa Brava, amb cops de vent d'alta intensitat fins al migdia. Ael vent bufarà amb molta intensitat al llarg de tota la jornada i les precipitacions poden ser puntualment abundants durant les primeres hores de la tarda.El gir radical del tempsEntre el dijous i divendres, les previsions indiquen un segon episodi de pluges, no tan extens, que afectarà sobretot el Pirineu, on es podran veure noves nevades. Els ruixats seran de menys intensitat els pròxims dies, però es mantindran a bona part del país, desplaçant tot el temporal fins a la zona central i del nord de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor