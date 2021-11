Colau, a Marcel Vivet: «No es pot dir que hi hagi una repressió generalitzada contra l'independentisme»

"Una cosa és que. Hem d'acorar els termes". Així ha respost l'alcaldessa de Barcelona,, en declaracions a Catalunya Ràdio en ser preguntada per l'activistasobre si considera que l'independentisme viu en situació de repressió. Vivet,perdurant la participació en una manifestació contra Jusapol, estava participant en la tertúlia del Matí de Catalunya Ràdio i ha coincidit amb Colau a l'estudi.L'alcaldessa ha subratllat que tant ella com la seva formació handel conflicte entre Catalunya i l'Estat i han utilitzat la seva "força d'incidència" per. Ha admès que "pot haver-hi casos" de repressió, però ha subratllat que. De fet, ha recordat que ella ha estati que durant tots aquests anys ha viscut "molts moviments que han estat reprimits i criminalitzats"."L’independentisme no és el primer que pot haver patit casos de judicialització i de repressió.", ha assegurat la líder dels comuns.Colau ha celebrat l'acord de pressupostos amb ERC que ha permès tramitar els de la Generalitat i, al mateix temps, aprovar els de l'Ajuntament de Barcelona. "i li agraeixo". Així s'ha pronunciat sobre el canvi de vot d'Ernest Maragall que ha suposat l'acord. Segons Colau,la setmana passada i ha argumentat que el que era "anòmal" és que "de cop" no estigués d'acord amb res quan porten dos anys garantint l'estabilitat del govern municipal.L'alcaldessa també ha considerat "increïble" que Junts "no hagi liderat" la negociació de pressupostos perquè, "malgrat governar, no vol negociar amb ningú". La líder dels comuns ha criticat que la formació d'estigui, "presumeixi de no negociar" i esper aprovar els pressupostos del seu propi Govern.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor