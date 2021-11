Altres notícies que et poden interessar

L'torna a ser notícia, però aquest cop no al Pallars, sinó just a l'altra banda de la frontera d'Alt Àneu: a la, al departament francès de l'Arieja. Un os bru, la femella-que havia sigut vista pocs mesos abans al Pallars- va ser abatuda el passat dissabte 20 de novembre per unlocal mentre feia una batuda de senglar.L'home, que s'havia topat amb el plantígrad i les seves, va rebre l'atac de l’ossa. Segons sembla, el plantígrad li va mossegar la cama, moment en què va disparar dos trets que van acabar amb la vida de l’animal. El caçador va ser traslladat a l'hospital en helicòpter per la forta hemorràgia a resultes de l'atac de l'os.L'ossa Caramelles, nascuda l'any 1997 al Pirineu, era filla de. Precisament, quan només tenia vuit mesos,que ella. Un caçador es va topar amb elles dues i el seu germà Boutxy al Pic dur Gar, a l'Alta Garona.Tot i quedar orfe, Caramelles va sobreviure i va poder reproduir-se. Primerament, li va ser difícil -dos dels seus cadells van morir per accidents els anys 2001 i 2004-, però finalment va convertir-se en la". En total, 10 reproduccions i 18 cadells nascuts.Amb la mort a trets de Caramelles, ja són diversos els ossos que han perdut la vida per causes humanes al Pirineu. Els ossostambé van ser abatuts a trets al 2004 i 2020, respectivament. L'osva morir atropellat l'any 2007, i el més recent, el famós os, que va protagonitzar

