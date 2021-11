La vacunació es reactiva lentament a les portes de l'extensió del certificat Covid

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.022.396 (+2.279) 85,3 (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.929.396 (+2.189) 83,9% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 36.884 (+11.227) Actualització: 23/11/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.398.862 (+9) REBUIG A LA VACUNA 104.737 (+5) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.148.177 Dosis Moderna/Lonza: 1.388.172 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.293 Dosis Janssen: 348.002 Actualització: 15/11/2021

CONTAGIS 1.026.708 (+1.591) INGRESSATS 519 (+4) UCI 119 (+12) DEFUNCIONS 24.089 (+10) Rt 1,42 (-0,04) REBROT EPG 220

(+13) VACUNACIÓ DOSI 1 6.022.396 (+2.279) DOSI 2 5.209.959 (+4.219) Actualització: 23/11/2021

Repunt de la vacunació el dia abans del probable anunci de l'extensió a bars i restaurants del certificat Covid, que acredita haver rebut la protecció contra la Covid o haver passat la malaltia recentment. Més de 6.400 persones van passar pels punts de vacunació, 2.279 per rebre la primera dosi i 4.219 per punxar-se la segona. Per ara, unEl Consell Executiu debatrà aquest dimarts l'ampliació de l'ús del certificat Covid i ho podria anunciar la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en una roda de premsa a quarts d'una. Actualment, s'ha de presentar aquest passaport digital per accedir a les discoteques i concerts a peu dret, i també en celebracions a hotels i a restaurants en què hi hagi ball en recintes tancats. La mesura caldrà rebre l'aval de la justícia, que sí que va acceptar les mesures actuals.La pressió hospitalària continua creixent, amb 12 pacients crítics més que eleven el total d'a 119 persones. Els hospitals catalans van registrar quatre ingressos i ara per ara hi ja 519 hospitalitzats.A més, Salut ha declarat en les últimes 24 hores, mentre s'han registrat 10per Covid, que situen en 24.089 les persones han perdut la vida des de l'inici de la pandèmia.El 4,92% de les proves PCR o d'antígens fetes la darrera setmana han donat positiu, una xifra que frega el 5% que l'OMS considera crític i que implicaria noves restriccions, però s'hi apropa.Laa catorze dies puja de 145,66 a 158,62 casos per cada 100.000 habitants, mentre que a set dies ho fa de 89,14 a 95,91 casos / 100.000 habitants. Elpuja 13 punts, fins als 220, un nivell considerat de risc alt; mentre que la velocitat de propagació se situa en 1,42 (cada 100 persones en contagien 142).​​

