La justícia belga ajorna la decisió sobre Valtònyc fins al 28 de desembre

Ajornada la sentència al 28 de desembre! Seguim forts @valtonyc — Lluís Puig i Gordi (@LluisPuigGordi) November 23, 2021

Laha ajornat la decisió sobre l'extradició defins al 28 de desembre. El raper ha comparegut aquest migdia als, que ja fa anys que té sobre la taula el seu cas. Després de la decisió a l'octubre del, els magistrats han decidit esperar abans de decidir si extradeixen o no Valtònyc a Espanya. La defensa és optimista i les decisions adoptades fins ara pels tribunals belgues no fan pensar en una extradició. En tot cas, la decisió que prengui elencara es podrà recorrer en última instància.Valtònycel maig de 2018 per no haver d'entrar a la presó. Un any abans, al febrer de 2017, l'el va condemnar el raper a tres anys i mig de presó per injúries a la corona, calúmnies i enaltiment del terrorisme pel contingut de les seves cançons. La decisió va ser ratificada pel Tribunal Suprem i confirmada pel Tribunal Constitucional, que ni tan sols va admetre a tràmit el seu recurs. A Bèlgica, la cosa no està tan clara. El setembre de 2018, elva rebutjar l'extradició del jove mallorquí i el cas va passar al tribunal d'apel·lació.Primer, aquesta segona instància va preguntar a lasi podia extraditar Valtònyc per la via ràpida, peròva dir que no i va forçar així la justícia belga a seguir la via ordinària de doble incriminació, és a dir, comprovar si els delictes de l'euroordre són equivalents en la legislació belga. L'enaltiment del terrorisme no existeix a Bèlgica i el delicte d'amenaces incondicionals tampoc no és un crim. Els dubtes principals eren sobre les injúries a la corona i per això els magistrats van preguntar fa un any al TC belga.El 28 d'octubre, el TC belga va dictaminar que aquesta normativa de 1847, que castiga amb fins a tres anys de presó aquells que insultin el rei, és inconstitucional perquè no respecta la llibertat d'expressió. Així, l'alt tribunal belga va decidir tombar la llei perquè no s'ajusta a lani al. La decisió, una victòria per a Valtònyc, aplanava el camí al Tribunal de Gant que avui ha optat per ajornar una vegada més la decisió fins a finals d'any.Quan es pronunciï, la decisió es podrà recorrer alperò poques vegades s'apel·la a aquesta última instància perquè no revisa el fons del cas, només si el procediment judicial s'ha fet de forma correcta.

