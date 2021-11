La policia descarta l'atropellament en una desfilada de Nadal als EUA com un acte de terrorisme

Un auto atropelló a la gente que participaba de un desfile navideño en Waukesha, Wisconsin 🇺🇸. Hay varios muertos. 💔😢



⚠️ IMÁGENES SENSIBLES ⚠️pic.twitter.com/0Xl0xJWnMV — Valentín Torres Erwerle ✍️🎙️ (@TorresErwerle) November 22, 2021

La policia estatunidenca haque l'durant una desfilada de Nadal a la ciutat de Waukesha, a l'estat dedels Estats Units, hagi estat un. Segons aquestes fonts, citades per la cadena nord-americana CNN, asseguren que l'únic, ja identificat pels agents, estava fugint d'unAlmenysi unavan resultardesprés d'un atropellament massiu aquest diumenge. Segons s'observa en imatges difoses a les xarxes i gravades per testimonis, un cotxe vermell s'abraona cap als participants de la desfilada en un moment en què es troben caminant per un carrer i es veu com envesteix diversos dels participants.El cap de la policia de Waukesha, Daniel Thompson, va confirmar que el vehicle va impactar contra més d'una vintena de persones. En un comunicat, la policia va informar d'almenys cinc morts i més de quaranta ferits. Entre les

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor