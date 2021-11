Problemes a les carreteres del sud de Catalunya a causa de la intensa pluja

Serveis d'episodi #INUNCAT des de les 21 a les 7h#RETarragona 6#RETerresEbre 15

Des de les 6h plou fort a #Tortosa i voltants #Bomberscat hem fer 3 rescats de gent atrapada dins de cotxes en zones inundades. No circuleu si no és necessari #precaució @emergenciescat pic.twitter.com/HEOrHpFYwR — Bombers (@bomberscat) November 23, 2021

Pedra, esclafits i tornados

➡ Actualitzades les alertes de #ProteccioCivil per pluja 🌧 onatge 🌊 (#INUNCAT) i fort vent 💨 (#VENTCAT)



✅ Extremeu precaucions en la mobilitat 🚗 a les zones afectades pel mal temps i eviteu desplaçaments innecessaris



✅ Allunyeu-vos de rieres, torrents i zones inundables pic.twitter.com/Xb0tFh7l1Q — Protecció civil (@emergenciescat) November 22, 2021

El temporal que afecta sobretot les Terres de l'Ebre ha provocat esllavissades que han tallat dues carreteres. Segons ha informat Trànsit, es trobaen tots dos sentits i, també en tots dos sentits. La Diputació de Tarragona també ha informat del tall de la carreterapel desbordament d'un barranc. Podeu consultar aquí l'estat de la xarxa viària, en directe Des de les 6 ha Tortosa i les zones del voltant i els Bombers han hagut de ferde gent atrapada dins de cotxes en zones inundades. El cos demana no circular si no és necessari i fa una crida a la precaució.Diverses estacions meteorològiques automàtiques (EMA) de les Terres de l'Ebre ja superen o s'apropen alsacumulada durant el temporal iniciat aquest dilluns. Es tracta de, amb 104,4,, amb 92,5, i, amb 91. Altres estacions de la zona estan força per sota, com les, amb 69 litres. Eli elshan registrat fins al moment al voltant de 50 mil·límetres.de moment acumula 43 litres,registra fins al moment 39,4 litres, i, 35,6.Fins poc després de les 9 del matí el telèfon d'emergències 112 havia rebutrelacionades amb el temporal de pluja, la majoria de lesi el. De fet, 27 trucades, el 40% eren de la comarca del Baix Ebre, i més concretament, 18 eren de la seva capital, Tortosa. La segona localitat amb més trucades, 9, és Roquetes, a la mateixa comarca. La segona comarca amb més trucades ha estat el Montsià, amb 20, amb localitats com Santa Bàrbara i La Galera, amb 8 i 7 respectivament. El Tarragonès i el Baix Penedès han registrat vuit i cinc trucades.La tempesta a l'extrem sud del país pot portar associats fenòmens deEn concret,l Meteocat ha emès un avís de temps violent a les comarques de les Terres de l'Ebre. El servei alerta que es pot produir pedra, ratxes fortes de vent, esclafits o tornados a la zona i demana prudència Segons el Meteocat, aquest dimarts ja s'han recollit 74 mm de pluja a Aldover (44 mm dels quals han caigut en 30 minuts) i 72 mm a Mas de Barberans.

