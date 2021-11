​Mor als 95 anys Noah Gordon, autor de la novel·la «El metge»

segons ha anunciat la família amb un comunicat al web oficial de l'escriptor. "Amb gran tristesa, la família de Noah Gordon anuncia que ha mort el 22 de novembre del 2021 en la privacitat de la seva llar", afirma el text.El mateix comunicat explica que acaba de celebrar el 95è aniversari "amb molta alegria i agraït per la llarga i fructífera vida que ha viscut". També lamenta que "deixa un gran buit" i que la seva memòria "restarà per sempre en la seva família estimada". A banda de l'obra El metge, Gordon era autor de vuit llibres més, l'últim dels quals, El celler, ambientat al Penedès.Noah Gordon va néixer l'11 de novembre del 1926 i eraper la Universitat de Boston. Havia treballat com a editor i com a periodista en diferents publicacions, amb predilecció pels temes de l'àmbit científic, tasques que compaginava amb l'escriptura de novel·les.Finalment, Gordon va optar per l'escriptura a temps complet i va elaborar la primera novel·la d'èxit,a partir de les experiències pròpies com a membre d'una família jueva nord-americana.Després d'altres obres arribaria la trilogia que li va donar fama mundial, conformada per l'esmentada El metge, seguida peri completada amb. Curiosament, als Estats Units la primera entrega de la trilogia no va obtenir l'èxit esperat, i no seria fins un any més tard que un editor alemany llegiria la novel·la i n'adquiriria els drets, en el que va ser l'inici d'un èxit fulgurant.El metge va ser també uni és en aquest país on Gordon va decidir ambientar les dues últimes novel·les que va escriure, L'últim jueu i El celler.

