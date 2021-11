El Suprem s'oposa a l'indult pels condemnats per l'assalt a Blanquerna

Elha informat en contra de l'als condemnats per l'assalt al centre cultural defa vuit anys, pel qual van ser sentenciats a diferents penes de presó, segons ha avançat El Periódico i han confirmat fonts del Suprem a l'ACN.L'va ordenar la setmana passada que els que no havien demanat la mesura de gràcia ingressessin a presó abans d'un mes, vuit anys després dels fets. Aquell requeriment deixava fora quatre dels condemnats perquè a l'Audiència li constava que dos havien demanat l'indult, i per a aquests la pena quedava en suspens. Els altres dos havien fugit, però un ja va ser detingut i compleix la pena en unobert a. L'altre encara no ha estat localitzat.Segons indica El Periódico, aquest dilluns el(TSJM) ha explicat, però, que finalment l'ordre d'ingrés a presó es dirigeix contra vuit persones, no deu, perquè la secció 30 de l'Audiència de Madrid té constància que són quatre els condemnats que han demanat l'indult.En tot cas, el mateix rotatiu informa que el Suprem ha informat ena set dels condemnats, que són Pablo P., Pedro C., Paula M., Juan Pedro C., Javier Marcos A., Víctor D. i Santiago C.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor