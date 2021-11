Fotos de Franco i banderes feixistes: així va ser la missa a què Casado va assistir «per error»

Casado i el PP esquiven la polèmica

Enrenou aper l'assistència dea una missa en homenatge a. El líder delva anar aquest dissabte 20 de novembre a una missa en honor al dictador, coincidint amb la data de la seva mort, segons ha explicat Newtral per les imatges d'alguns assistents amb el líder popular. L'acte, celebrat a l'de la, va acabar amb el capellà demanant una pregària per Franco.Ara, eldiario.es ha tingut accés a tot el que es va veure en aquesta missa que Casado, segons el PP, no era conscient que es tractava d'un homenatge al dictador. A la porta, segons expliquen a aquest diari els testimonis de l'acte, hi havia joves amb banderes franquistes. A dins, unade la Fundació Francisco Franco presideix l'altar i una altra bandera feixista es troba en un dels primers bancs.La missa en honor de Franco i també dese celebra cada any en un acte religiós "de difunts", però al final, entre totes les persones que es recorden, es menciona els noms de pila de les dues figures del feixisme espanyol: "Francisco" i "José Antonio". La Fundació Francisco Franco tenia anunciada aquesta litúrgia com a homenatge al dictador des del 15 de novembre.Acabat l'acte, els homenatges al dictador van continuar, amb fotos al costat de l'altar amb simbologia franquista. A les portes de la Catedral de Granada es va cantar el "i es van seguir onejant banderes franquistes. Ara bé, es desconeix si Casado ja havia marxat quan això va ocórrer.El líder del PP i cap de l'oposició alha esquivat la qüestió aquest dilluns a, mentre que el seu equip de premsa sosté que va anar a una missa ordinària amb la seva família "sense tenir coneixement de cap altra circumstància".Al seu torn, laha emès un comunicat on explica que "no va convidar expressament" a Casado, però li "agraeix" la seva assistència i la de la seva família. En tot cas, la Fundació Franco diu que "espera que aquest tipus de notícies serveixin pertotes les seves activitats, convocatòries, esdeveniments i reivindicacions".​​​

