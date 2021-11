​Un reportatge d'Adolescents.cat, premiat a la Nit de les Revistes i la Premsa en Català

Nous premis en el marc de la 21a Nit de les Revistes i la Premsa

La, organitzada per l’(APPEC), reconeixerà Adolescents.cat per un reportatge sobre l’assetjament escolar vist des de la mirada dels assetjadors. També es distingirà Cavall Fort i Som Garrigues en una nova categoria que distingeix els, que és una de les principals novetats en aquesta cita anual del sector de la comunicació.En la categoria de, la Nit premia el portal, vinculat a, per un treball sobre l’assetjament escolar vist des de la mirada dels assetjadors. El reportatge, que és en multiformat -incloent text i àudio- i està elaborat per les periodistes, té com a titular la impactant declaració d’un dels testimonis: "He fet teràpia per entendre que li estava destrossant la vida" Les autores recullen les experiències de diversos joves on expliquen per què feienals seus companys i com els va afectar aquella situació. El jurat destaca “la recerca d’una altra mirada d’un tema actual, conflictiu i que necessita perspectives noves”.en la categoria de. L’article alerta sobre l’excés de residus que suposa l’abús que es fa del plàstic i reflexiona sobre com fer-ne un ús més sostenible i racional. El jurat valora “l’excel·lent” treball periodístic de la revista infantil i juvenil “amb un llenguatge directe, clar, entenedor i molt ben plantejat estructuralment per, sobretot, educar els joves lectors”. A més, el jurat ha tingut en compte que el reportatge hagi sorgit per la petició d’una lectora.En la categoria dela distinció recau en el reportatge "Qui és qui en l’allau de macroprojectes de renovables" de. Elaborat pel periodista, la informació radiografia qui hi ha darrere dels grans projectes d'energia renovable que afecten la comarca de les Garrigues, a més d’explicar d’on prové el capital i qui té interès en aquestes infraestructures. En aquest cas, el jurat subratlla “la valentia de fer un treball des de la proximitat que descobreix les cares del negoci de les renovables al territori”.El lliurament dels guardons tindrà lloc durant la Nit de les Revistes i la Premsa en Català, que se celebrarà ela l’a Barcelona.Enguany, la Nit ha ampliat les distincions i, a més del premi a millor reportatge, també s’hi suma el guardó a millor disseny editorial. Així mateix, en aquesta edició, la premsa diària ha pogut participar en tots els premis.

