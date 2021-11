Una web destapa els productes falsament rebaixats pel Black Friday

Sovint els descomptes que anuncien les botigues pelno són reals. Així ho creuen vuit de cada deu consumidors, segons una enquesta de l'organització de consumidors Facua, que creuen que els establiments ofereixendurant la campanya.L'OCU monitoritza 25.000 productes durant els tres dies previs al Black Friday per comprovar si s'abarateixen realment o no. El 2019 no hi va haver descompte i els preus van pujar un 0,55%, mentre que el 2018 els preus es van abaratir un 1%.Per evitar enganys, dos nois de Múrcia van llançar el portal Verificador de ofertas , que permet veure l'durant sis mesos de tota mena de productes de portals de comerç electrònic, per esbrinar si l'han posat més car els dies abans de la jornada de descomptes, per fingir que és una ganga.​​​

