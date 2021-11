Què s'ha de fer davant el risc de pluges intenses i inundacions?

Quan hi ha episodis extrems que poden ocasionar pluges torrencials, amb molts litres en poc temps, i que generen danys materials i humans, Protecció Civil recomana tenir en compte aquests cinc punts:



1. Confinar-se. Tanca't a casa o refugia't a l'edifici més proper si ets al carrer.



2. Aïllar. Tanca i assegura portes i finestres.



3. Desconnectar. Tanca les claus de pas de l'aigua i del gas, així com l'interruptor general de l'electricitat.



4. Prevenir. No baixis als soterranis, garatges o zones baixes de l'edifici.



5. No desplaçar-se. No agafis el vehicle: els cotxes poden flotar amb poca quantitat d'aigua i ser arrossegats amb facilitat.

Quan hi ha episodis extrems que poden ocasionar, amb molts litres en poc temps, i que generen, Protecció Civil recomana tenir en compte aquests cinc punts:Tanca't a casa o refugia't a l'edifici més proper si ets al carrer.Tanca i assegura portes i finestres.Tanca les claus de pas de l'aigua i del gas, així com l'interruptor general de l'electricitat.No baixis als soterranis, garatges o zones baixes de l'edifici.No agafis el vehicle: els cotxes poden flotar amb poca quantitat d'aigua i ser arrossegats amb facilitat.

A Catalunya, el risc deés força recurrent i té un fort impacte humà i socioeconòmic. Aquest 2021 tenim l'exemple recent dels aiguats d'Alcanar i les Cases , on, per sort, no es va lamentar cap vida, i fent una mirada enrere trobem també les inundacions a la Conca de Barberà del 2019, el 2013 a la Vall d'Aran i, més enrere, el 1994 a Tarragona.Davant d'un episodi de pluges cal estarabans que arribin les precipitacions. És important en aquest moment revisar lai lesper evitar, mantenir nets elsd'aigua dels terrats i patis, i prevenir mesures deen soterranis i llocs fàcilmentUn cop la pluja ja ha arribat, és recomanable tenir en compte alguns consells que dona Protecció Civil per evitar al màxim els desperfectes. Així, millora lesde casa i quedar-se a les zones altes,que l'aigua pugui arrossegar ilesi objectes deSi els aiguats et sorprenen quan estàs al, busca-te en punts lluny dels marges de rius i de les lleres de barrancs, rambles o torrents. I si circules amb el teu, fes-ho, si pots, per rutes principals i autopistes ai sempre mantenint les. Evita, també, estacionar el vehicle en zones que es poden inundar i no et quedis en ponts perquè poden caure.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor