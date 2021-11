La CUP acusa el Govern d'Aragonès d'haver «abandonat» la majoria del 52%

Cinc grans "motors" per a la transformació

Homenatge a Juvillà i denúncia de la repressió

La intervenció de la CUP era una de les més esperades de la tarda per entreveure l'abast de la trencadissa després que els anticapitalistes ratifiquessin dissabte l'esmena a la totalitat als pressupostos del Govern. La diputada que ha liderat les negociacions amb el conseller d'Economia, Jaume Giró, ha estat, que també ha estat l'encarregada de defensar l'esmena a la totalitat presentada contra els comptes de l'executiu d'ERC i Junts. Reguant ha acusat el Govern d'"abandonar" la majoria del 52% quan es pacta l'ampliació de l'aeroport del Prat "per darrere" o quan s'apuntala el govern espanyol, i també ha criticat que els dos partits de Govern utilitzin l'acord amb la CUP per "fer-se la traveta" i que la Generalitat hagi agafat el "camí del continuisme".Amb tot, els anticapitalistes han tornat a estendre la mà al Govern si decideix posar-se "al costat de la gent" i situa un "horitzó independentista". "Uns pressupostos de macroprojectes i turisme, no; un Govern al servei de la gent i l'horitzó independentista, sí", ha dit Reguant. Ara com ara, però, aquest no és el rumb de l'executiu. "Voldríem que aquest Govern hagués agafat un altre rumb. Havíem acordat un punt de partida però no han volgut seguir el camí cap a un horitzó social i nacional compartit", ha lamentat la diputada, que ha constatat que el Govern ha suspès el primer semestre i s'han imposat les "dinàmiques sociovergents de tota la vida".Per la CUP, les quatre revolucions promeses per Aragonès al principi de la legislatura no s'han complert. Reguant ha criticat els macroprojectes que continua defensant el Govern -especialment Junts, com va dir aquest cap de setmana Jordi Sànchez- i ha insistit que cal preparar un referèndum "amb permís o sense", retirar les acusacions particulars i abordar el problema dels atestats dels Mossos. "No pot ser que la resposta sigui que no hi ha marge", ha criticat la diputada, que ha recordat que l'acord d'investidura signat amb ERC era "un punt de partida i no un punt i final". "No pot ser que ara es vulgui negociar a la baixa un acord de mínims", ha insistit.Malgrat no permetre la tramitació dels comptes, la diputada ha plantejat cinc "grans motors" per avançar en la transformació: un pla nacional de reindustrialització que aposti per l'economia productiva i avanci en la transició ecològica; impulsar el sector públic en ensenyament, sanitat i serveis socials; avançar en un país "lliure de desnonaments" i situar el dret a l'habitatge al centre de la política catalana; la renda bàsica universal com a eina per redistribuir la riquesa; i un fer front de manera clara a l'emergència climàtica. "En això porten setmanes fent propaganda. Aquests no són pressupostos expansius", ha dit Reguant a Giró, i ha insistit que els fons europeus venen "condicionats"."El país necessita canvis polítics profunds per afrontar els reptes col·lectius que tenim. Sense noves polítiques i polítiques transformadores no millorarem la vida de la gent treballadora", ha dit Reguant. Per això, ha dit que sense aquests canvis els pressupostos només serveixen perquè "tot continuï igual i res no canviï". Reguant ha dit que els números presentats pel Govern insisteixen en les "receptes" antigues i responen a un "triple pacte d'estabilització" a Barcelona, l'Estat i la Generalitat. "Continuarem treballant fins a l'últim minut perquè els pressupostos tinguin un horitzó comú", ha dit.Reguant ha lamentat que més enllà de paraules i retòrica, la proposta de polítiques d'habitatge del Govern no representa cap canvi ni un viratge en les polítiques aplicades fins ara. "Cal més parc públic d'habitatge", ha insistit la diputada. Tampoc s'avança en la renda bàsica tant com voldria la CUP i, si bé s'avança en l'energètica pública, només s'hi destina el 0,03% del total dels pressupostos.Sense Aragonès ni Puigneró a l'hemicicle, Reguant ha començat la seva intervenció recordant el judici a, el primer d'una setmana carregada de declaracions davant dels tribunals. Dimecres, Raül Romeva i Aleix Villatoro, en la causa contra l'acció exterior. Dijous, els set acusats per les protestes de la investidura fallida de Carles Puigdemont. Entrant al fons del discurs, Reguant ha denunciat que els anys de polítiques neoliberals i la crisi pandèmica han portat a la situació actual, que també ha demostrat les mancances d'una societat cada cop més "terciaritzada" i precaritzada. "La nostra manca de sobirania productiva ve determinada també per la Unió Europea", ha recordat la diputada de la CUP, que ha lamentat que s'hagi deixat d'apostar per una política industrial potent.Reguant ha assenyalat que la crisi de subministraments indica que els problemes del capitalisme són profunds i que calen canvis de fons. Les dades indiquen que la pobresa i la desigualtat augmenten, i el preu de l'habitatge continua sent un dels principals problemes de les famílies del país. "Més d'un 50% de la població amb tenir sostre, aigua i llum ja té problemes per arribar a final de mes", ha dit. Davant de tot això, la CUP ha dit que hi ha una "alternativa" que passa per la sobirania dels pobles davant del "capital financer mafiós". "La sobirania és una element intrínsec per avançar al servei de la vida i de les majories socials del país", ha dit.

Dissabte, Aragonès va veure com la CUP decidia tombar definitivament els pressupostos per al 2022 amb l'argument que les modificacions introduïdes eren "insuficients". L'última oferta de l'executiu incloïa la creació d'un grup de treball sobre el nou referèndum, es comprometia a arribar als 1.000 milions d'euros per a habitatge i mantenia la voluntat de no dotar pressupostàriament el Hard Rock ni tampoc avançar en la candidatura per als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 fins que se celebri una consulta al territori. La CUP no en va tenir prou i va argumentar que no s'estaven "creant les condicions" per exercir l'autodeterminació ni tampoc s'estaven duent a terme les "polítiques transformadores" promeses en la investidura i en l'acord que va dur Aragonès a Palau.





"No ens poden dir que no som sobiranistes"

El contingut de l'acord amb els comuns

El conseller d'Economia, Jaume Giró, ha dit que les aportacions de la CUP "milloren" el projecte dels pressupostos, però l'esmena a la totalitat vol presentada pels anticapitalistes indica que "no s'ha fet prou". "Ens han dit que no som prou sobiranistes, que som una extensió de la sociovergència i que els pressupostos són continuistes", ha dit, i ha assegurat que no se'ls pot retreure no ser prou "sobiranistes", recordant la repressió que han patit els dirigents d'ERC i Junts. Giró ha recordat que en aquests mesos s'han negociat "exclusivament" amb la CUP perquè els partits del Govern creuen que s'ha de posar per davant de tot l'aspiració a la sobirania de la majoria dels ciutadans.El conseller ha dit també que la sociovergència ja no existeix i ha reivindicat el model que permet la iniciativa privada. Giró també ha dit que els pressupostos són "continuistes". "Els pressupostos no són una palanca per la revolució, sinó un instrument per a la millora continuada", ha insistit. El conseller ha dit que amb l'esmena a la totalitat la CUP vol llançar els pressupostos a la "paperera de la història". "Potser enlloc d'enviar tantes coses a la paperera de la història haurien de començar a millorar-les i a aprofitar-les. És el que fan els polítics que a més de conviccions tenen responsabilitat", ha reblat.

L'entesa amb els comuns inclou més recursos per a la Formació Professional (FP), passos per a la internalització del 061 i el 112, i 1.000 milions en polítiques d'habitatge. El Govern i els comuns també han acordat més ajuts a la indústria, recursos per al tramvia a Tarragona i un impost per gravar els aliments ultraprocessats, així com l'ús de càmeres en les escopetes de foam dels Mossos d'esquadra. En matèria d'habitatge, l'executiu liderat per Aragonès ha assolit un compromís semblant al que ja va tancar amb la CUP abans que els anticapitalistes ratifiquessin l'esmena a la totalitat als comptes. El Govern farà "les modificacions pressupostàries necessàries" en l'execució del pressupost -i en funció dels ingressos- per assolir una despesa de 1.000 milions. A banda dels 749 milions previstos en el projecte aprovat la setmana passada pel consell executiu, es destinaran 251 milions a polítiques per fomentar l'habitatge públic.





La carpeta detambé ha estat objecte de negociació. El pacte entre el Govern i els comuns preveu la inclusió en la llei de mesures fiscals i financeres un "full de ruta" per, el telèfon d'atenció ciutadana en matèria de salut. Aquesta també era una mesura pactada per, que finalment ha desistit donar suport als comptes. En la mateixa llei de mesures fiscals i financeres -que acompanya el projecte de pressupostos- hi figura un altre compromisos per a una ", el telèfon d'emergències. En matèria d'igualtat, es crearà uni de neteja de la llar.

