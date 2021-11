Només un dels acusats de la violació múltiple a Manresa admet relacions sexuals amb la víctima

Semen d'un dels quatre

55 anys de presó

Nomésacusats d'havera Manresa en un pis ocupat al barri deel 2019 ha reconegut que va tenir relacions sexuals amb ella. Ha assegurat, però, quei que en cap cas la víctima li va dir que "no volgués". Els altres tres acusats, que han reconegut que eren al pis el dia que s'haurien produït els fets, han negat haver mantingut relacions sexuals amb ella. El judici, que ha celebrat aquest dilluns la seva tercera sessió a l', ha quedat vist per sentència. Fiscalia i acusació particular mantenen la petició de 55 anys de presó per a cadascun dels acusats.Els fets van tenir lloc el 13 de juliol de 2019 . Segons el testimoni de la víctima , que va testificar en la primera jornada del judici, va acompanyar a un grup de joves a un pis que ocupaven al carrer Aiguader, al barri de les Escodines de Manresa, abans d'anar a un concert. Després de consumir alcohol i drogues i,, un dels acusats va dur la noia a una habitació, on la va estirar i la va despullar. En el relat que va fer durant el judici va explicar que, posteriorment, un darrere l'altre, van entrar a l'habitació i van agredir-la.Aquest dilluns han testificat els quatre acusats. Només un d'ells, en Mohamed, ha reconegut davant de l'alt tribunal que la noia, que estava "una mica borratxa", li va dir que volia tenir una relació "amorosa" amb ell. L'acusat ha explicat que va dir-li a la noia que tenia parella i que, per tant, li va suggerir que les. "No va dir que no volgués", ha respost a la fiscal quan li ha preguntat si aquestes van ser o no consentides.Per contra, els altres tres acusats han negat haver mantingut relacions sexuals amb ella. Sí que la van veure entrar amb el Mohammed a l'habitació. "Van entrar rient, en cap cas es va produir cap situació violenta", ha assegurat en Mourad. També l'Anass ha dit que tant en Mohamed com la menor "estaven molt borratxos, però no vaig veure que ella es resistís". Per la seva part, en Hamza ha afirmat que ell pràcticament no va ni parlar amb la víctima i que només. Després, ha afegit, estava "molt begut" i assegura que se'n va anar a dormir.En els exàmens mèdics que se li van fer a la noia es va localitzar, el mateix que ha acabat reconeixent les relacions sexuals. Segons la representant del ministeri públic, aquest fet corrobora la versió de la víctima, que va relatar que només el darrer dels acusats que l'haurien penetrat hauria ejaculat. Per contra, els advocats de la defensa dels altres tres acusats, han corroborat que aquest fet és "determinant" a l'hora d'exigir als jutges l'absolució.. En el cas del lletrat d'en Mohamed, ha reiterat que van ser relacions consentides, motiu pel qual que també ha reclamat la seva posada en llibertat.En les conclusions definitives tant la fiscalia com l'acusació particular han mantingutde presó per als quatre acusats. Consideren que tres d'ells van arribar a agredir sexualment la víctima i el quart ho va intentar, però no ho va arribar a fer. A tres els acusen del delicte d'agressió sexual consumat i de cooperar perquè dos d'ells també ho fessin. Al quart, li imposen un intent d'agressió sexual i d'ajudar als altres tres a fer-ho.També, en concepte de responsabilitat civil, el ministeri fiscal demana una indemnització per a la víctima 40.600 euros pels danys psicològics i físics causats. L'acusació particular eleva la xifra a 81.159 euros.

