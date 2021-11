El PSC burxa en la divisió al Govern i situa la majoria del 52% «a la paperera de la història»

Malgrat els, el Govern ha arribat al debat de la tramitació dels pressupostos sense comptar amb els socialistes. De fet, el pla B d'ERC de tirar-los endavant amb elssi latenia com a objectiu evitar que els deacabessin entrant en escena per salvar-los. Amb l'acord del Govern ambja consolidat, els socialistes s'han enfilat al faristol del Parlament per refermar la seva esmena a la totalitat i assenyalar la inestabilitat del Govern: "L'acord improvisat d'última hora envia, que ja comença a estar molt plena,".Ha estat la portaveu parlamentària del PSC,, l'encarregada de retreure al president de la Generalitat que, sis mesos després d'haver estat investit, el seu soci prioritari li ha presentat una. "Hem estès la mà i no ha volgut seure a negociar amb nosaltres i fugir dels blocs. Ara, se li ha", ha assegurat. De fet, l'ha advertit que "no és un bon presagi per a la seva presidència" i que "allò que comença malament, malament acaba".Romero ha acusat Aragonès de dedicar-se a "improvisar amb Catalunya i amb la seva gent", una actitud que, ha dit, sotmet el país al "". I és que els socialistes subratllen que és inaudit que s'hagi negat a seure a parlar amb ells, que són el partit que va guanyar les eleccions del 14-F. "No ho ha fet, per", ha sentenciat.Sí que ho ha fet, en temps de descompte, amb els comuns, amb qui Aragonès ha segellat un acord que inclou com a. Romero ha deixat caure una crítica als comuns. "El Govern. No era vostè, senyora Albich, que parlava de?", ha assegurat tot burxant en la incomoditat dels comuns per facilitar uns pressupostos elaborats per un conseller de Junts.Aquesta entesa amb els comuns i no amb la CUP és llegida pel PSC com la constatació que s'obre a Catalunyaen la qual, ha insistit, els socialistes continuaran erigint-se com a alternativa "responsable" per garantir l'estabilitat a Catalunya. S'entra ara en període d'esmenes fins al, quan els pressupostos s'hauran d'aprovar de forma definitiva i està per veure amb quin suport. Entrant en concrecions, el PSC ha considerat insuficient el pressupost en salut i en el pla de xoc per fer front als estralls de la pandèmia. També ha demanat queamb projectes com el

