La ruralitat centrarà el Festival MOT 2022 a Olot i a Girona

La filòloga i activista Roser Vernet és una de les comissàries del MOT 2022. Foto: Xavier Borràs.

Judit Badia és la directora del Festival MOT. Foto: Xavier Borràs.

La imatge gràfica del MOT 2022. Foto: @senyorestudi.

Imatge gràfica

Vuitena edició

Pep Berga, batlle i regidor de Cultura de l'Ajutament d'Olot. Foto: Xavier Borràs.

i l'obra dels autors triats la reflecteix", ha afirmat aquest matí la filòloga del Priorat,, comissària del, que se celebrarà a la Sala El Torín d'(17-19 de març) i a la Biblioteca Carles Rahola de(24-26 de març) de l'any vinent. El certamen ja té un gruix d'autors de qualitat confirmats d'entre la quarantena que es repartiran entre ambdues ciutats.Així, els primersen l’àmbit internacional són(Argentina) i(Mèxic); de l'estat espanyol,(Còrdova) i(Astúries); i, en l'àmbit nacional, Anna Ballbona, Raül Garrigasait, Mercè Ibarz i Toni Sala, com ha detallat l'altra comissaria deldurant la presentació que s'ha fet a primera hora del matí a la Sala Gussinyé de l'Ajuntament d'Olot.També, hi han participat, directora del MOT 2022;, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona;, delegat de la Diputació de Girona;, delegat de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Girona –que ha excusat l'absència d'Izaskun Arretxe, directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC)–; i, finalment,, batlle i regidor de Cultura de l'Mentre Vernet –directora des de 2006 del– ha remarcat el món rural com a, de vegades un no-lloc per als autors que hi escriuen o n'escriuen, Maria Bohigas –editora del Club Editor– ha afirmat que "la ruralitat és una certa relació entre el territori més estreta i més directa" si ho comparem amb la "urbanitat".La directora del festival,, ha desgranat tots els detalls que conformaran aquest MOT 2022, entre els quals –a més de la permanència de les(que van conformar el format híbrid de la darrera edició)– hi haurà, elo els clubs de lectura de les biblioteques públiques, una de les raons, segons, perquè el festival es presenti tant d'hora. És a dir, "" als clubs de lectura i a tothom atret per les lectures recomanades perquè puguin llegir-les i compartir amb els autors llur experiència.Des dels MOT 2022, es vol emfasitzar de quina manera i des d’on es fa, ha assenyalat Badia: “Al camp, en la interacció entre natura, persones i comunitats, es construeix dia a dia aquesta ruralitat multiforme, canviant.” De tot això vol parlar el MOT 2022 per fer-ne diàleg i debat.Maria Bohigas i Roser Vernet proposen, doncs, “. Especialment, entre aquelles obres literàries que donen veu a la complexitat d’una ruralitat viva i a la dialèctica entre permanència i canvi, entre allò local i global, entre identitat i disgregació”. I tot plegat ambben, des de dins i des de fora del món rural, tant si aquestes són arrelades com si són forasteres o exiliades, es tracta de mostrar com, també a través de la literatura, li esdevé necessària en un món que ens cal reaprendre a habitar.El festival també s’adreça alamb el, unes experiències literàries per a alumnes de secundària i batxillerat. Finalment, completaran el MOT les activitats que s’apleguen sota el paraigua del, organitzades per entitats i associacions en relació amb el tema d’enguany a cada una de les dues ciutats.Com ja és costum, les converses entre autors i especialistes constituiran el nucli de la programació del MOT, el qual s’estendrà de dijous a dissabte en dues setmanes consecutives. A més, els dissabtes al matí tindrà lloc el, una trobada més distesa entre tres o quatre autors al voltant d’un vermut. A Olot es farà a lai a Girona, alLa imatge gràfica del MOT 2022 ha anat a càrrec de l’estudi de disseny gràfic. Des dels afores del poble de Ventalló, al veïnat d’Els Masos, presenta un camp ple de bales de palla que és mostra a través del més efímer: la llum i les ombres.La seva finalitat és qüestionar-se la diferència entre veure i mirar, sentir i escoltar, i llegir i viure.El MOT arribarà aquest 2022 a laamb un públic més que consolidat, i continua tenint com a voluntat principal fomentar la lectura i la divulgació literària tot apropant escriptors de primer nivell des de la proximitat.Aquest festival va començar a avançar eli, comissariat per, es va dedicar a la. Elva serqui va fer de comissària i va pensar un MOT al voltant d’“”. L’any següent, eles va centrar en lesi elva voler que la literatura que escrivia elen fos la protagonista. Elel comissariat va anar a càrrec dei llavors el fil conductor va ser lai de l’experiència. El, les, ambcom a comissari, van ser el leitmotiv del festival.Finalment,per causa de les restriccions imposades arran de la pandèmia, i es va reprendre el, ambcom a comissària i tractant el procés de creació artística sota el lema de “. Un collage que creix amb les paraules”.El MOT és organitzat per l’i per l’, i té elde la Diputació de Girona i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. A més, estableix vincles amb altres institucions públiques i privades relacionades amb la cultura.

