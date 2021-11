Perill molt alt d'inundacions a Catalunya: fins a 240 mm en un dia

#ProteccioCivil Gencat activa les alertes dels plans #INUNCAT i #VENTCAT per un episodi de mal temps a partir del vespre i fins dimecres. 🌧🌬 👇



Nota de premsa: https://t.co/YWzlTITxZF pic.twitter.com/q2N0Y2zx60 — Protecció civil (@emergenciescat) November 22, 2021

⚠ #SMP per ACUMULACIÓ DE PLUJA ⚠



➡ Dl. 18.00 h - Dc. 12.00 h. T.U.



➡ Es podran acumular > 200 mm en 24 h.



➡ Grau de perill màx: 🔴 5/6



➡ Terç sud i extrem nord-est. pic.twitter.com/pfNUhaA1uE — Meteocat (@meteocat) November 22, 2021

El gir radical del temps que es viurà pràcticament tot Catalunya a partir d'aquest dilluns al vespre posa enel Servei Meteorològic de Catalunya, sobretot peli fortes. Així, Protecció Civil ha activat la fase d’Alerta el Pla Especial d’Emergències per risc de vent a Catalunyai l’Alerta del Pla Especial d’Emergències per inundacions a Catalunyaper l'episodi de mal temps.Pel que fa a les pluges, el Meteocat preveu una partir d'aquest dilluns al vespre i durant tot el dimarts que podran superar el llindar dei anar acompanyats de. Les pluges començaran a descarregar inicialment al terç sud de Catalunya i s'estendran a gairebé tot el territori, amb una, així com a les comarques deAquesta intensitat de pluges, sumada a l'acumulació de xàfecs durant gairebé 36 hores, ha fet que s'alerti d'un. Segons el Meteocat, es poden superar elsen una zona que ja va patir un episodi de pluges i inundacions a principis de setembre. Eltambé afectarà bona part del territori català. Segons el Meteocat, a partir d', el vent de l'est bufarà amb ratxes màximes que poden superar elsde manera generalitzada al territori, amb unaa les comarques de laTambé laes veurà afectada per aquest episodi d'inestabilitat meteorològica. El Meteocat alerta de, és a dir, d'a tot el litoral a partir d'aquesta mitjanit i fins al dimecres al vespre.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor