Si ets client de CaixaBank i reps aquest SMS, és una estafa

Alguns clients de CaixaBank estan rebent unarran de la fusió entre Bankia i l'entitat catalana, que ha fet que aprofita aquesta operació per intentar robar dades personals dels clients, segons informa el portal 20Bits.El contingut del missatge és aquest: "Lamentem informar-lo que el seu compte ha estat desactivat, i per la seva seguretat li demanem que completi la següent verificació", i adjunta unque suposadament serveix per verificar el compte.Laque s'obre té la mateixa aparença que el portal de CaixaBank, per fer creïble l'estafa. Si un usuari rep aquest missatge, és convenient que avisi el banc amb un correu a posible.phishing@caixabank.com.​​​

