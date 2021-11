Altres notícies que et poden interessar

Un estudi dels CDC dels Estats Units, el centre d'alertes i emergències sanitàries del país, ha recopilat dades de gairebé mig milió de persones, dels quals un 28% no s'havien vacunat contra el coronavirus, per comprovar elso de l'absència de protecció vacunal. Els resultats queden reflectits en aquest gràfic:, mentre que entre els immunitzats només un 8% van contagiar-se. Cal recordar que les vacunes redueixen el risc de contagi, però no l'eliminen, i en el que sí que són molt eficaces és a reduir el risc d'hospitalització, malaltia greu i mort.L'estudi també va confirmar que les persones sense vacunar que es contagiaven tenien elo ser hospitalitzades que les persones vacunades.Pel que fa al, és set vegades més elevada entre els no vacunats. En concret, la taxa bruta de mortalitat va ser de 0,43% entre els no vacunats i només del 0,06% entre els vacunats. Es van produir 59 morts de pacients no vacunats i 22 de vacunats.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor