Més recursos a l'FP, 1.000 milions en habitatge i canvis al 112: així és l'acord Govern-comuns

Sense acord pel Hard Rock

El president de la Generalitat, ha anunciat aquest dilluns al matí un acord amb els comuns per facilitar la, un pacte que no compta amb el vistiplau de. Al marge de la contrapartida segellada entrei En Comú Podem perquè els republicans facilitin el recorregut dels comptes de Barcelona - avançat per NacióDigital i confirmat per Ernest Maragall-, l'entesa inclou més recursos per a la Formació Professional (FP), passos per a la internalització del 061 i el 112, i 1.000 milions en polítiques d'habitatge. El Govern i els comuns també han acordat més ajuts a la indústria, recursos per al tramvia a Tarragona i un impost per gravar els aliments ultraprocessats, així com l'ús de càmeres en les escopetes de foam dels Mossos d'esquadra.En matèria d', l'executiu liderat per Aragonès ha assolit un compromís semblant al que ja va tancar amb laabans que els anticapitalistes ratifiquessin l'esmena a la totalitat als comptes. El Govern farà "les modificacions pressupostàries necessàries" en l'execució del pressupost -i en funció dels ingressos- per assolir. A banda dels 749 milions previstos en el projecte aprovat la setmana passada pel consell executiu, es destinaran 251 milions a polítiques perLa carpeta detambé ha estat objecte de negociació. El pacte entre el Govern i els comuns preveu la inclusió en la llei de mesures fiscals i financeres un "full de ruta" per, el telèfon d'atenció ciutadana en matèria de salut. Aquesta també era una mesura pactada per, que finalment ha desistit donar suport als comptes. En la mateixa llei de mesures fiscals i financeres -que acompanya el projecte de pressupostos- hi figura un altre compromisos per a una ", el telèfon d'emergències. En matèria d'igualtat, es crearà uni de neteja de la llar.En el capítol d'accions per donar, els comuns han aconseguit concretaren la dotació prevista inicialment pel, que ara assolirà els 76 milions per al 2022. Aquestes partides se sumaran als, que serà reforçada amb un fons per a la creació de noves places en cicles educatius. També s'eliminaran les "taxes requerides per expedició, tant d’originals com de duplicats, dels certificats de professionalitat i de les acreditacions parcials acumulables".En la línia de lesdesplegades per Unides Podem al govern espanyol -a càrrec d'Alberto Garzón-, l'acord de pressupostos del Govern inclouràdurant el proper exercici. Això es produirà, diu el text de l'acord al qual ha tingut accés aquest diari, "una vegada s’hagi analitzat les experiències internacionals i el seu èxit tant des del punt de vista fiscal com d’efectivitat sobre la salut". El Govern posa en valor en el pacte el pas que ja es va fer enEn matèria d', els comptes reservaran una partida pressupostària deper a l'inici de les obres per posar en servei. El projecte està previst que es pugui activar a finals del 2025. També s¡aplicaran millores a la N-II i s'executaran passos per assumir la gestió de Rodalies de Lleida, en la línia del que ja havia anunciat aquesta tardor el Govern. En el capítol de l'energia, l'executiu i els comuns s'han compromès en la "promoció per a la creació i desplegament de comunitats energètiques arreu del territori".Pel que fa a mesures que tenen a veure amb la conselleria d'Interior, la Generalitat es compromet enque utilitzen els. L'acord pretén fiscalitzar l'ús d'aquestes escopetes, que han provocat lesions oculars greus en els darrers temps en manifestacions en les quals ha actuat la policia catalana.En el que no s'han posat d'acord el Govern i els comuns és en la retirada de la partida de 120 milions destinada al macrocomplex. El projecte, defensat per Junts -el mateix conseller d'Economia,, va admetre la setmana passada al Parlament que seguia els tràmits urbanístics previstos-, rep l'oposició frontal tant dels comuns com de la CUP. La líder dels comuns a la cambra catalana,, ha admès que en aquesta qüestió es manté "el nus" amb l'executiu. Els comuns apunten que intentaran aconseguir un acord en el tràmit de discussió dels comptes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor