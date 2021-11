Els comuns retiren l'esmena als pressupostos del Govern: «ERC s'ha situat al costat de l'interès general»

5 dies per tancar un acord

"Estem davant d'un canvi de paradigma polític". Així ha defensat la presidenta del grup parlamentari d'En Comú Podem,, lade la Generalitat. Els comuns sostenen que si s'ha arribat a untant els comptes del Govern com els de Barcelona és perquèi el presidents així ho ha fet. "Sé que no és fàcil, però ERC s'ha posat al costat de l'interès general a Catalunya i a Barcelona per assolir un bon acord de pressupostos", ha assegurat.Els comuns consideren queper molt que Junts no s'hagi implicat en l'assoliment de l'acord i han subratllat que confien que Aragonès és "un home de paraula". Albiach ha detallat com han aconseguitdels pressupostos amb algunes fites concretes aconseguides, tot i que continuaran negociant, quan el Parlament els haurà d'aprovar de forma definitiva. Les millores aconseguides, ha dit, és en matèria de mobilitat per invertir en el tramvia del Camp de Tarragona, del Bages i de la Costa brava, pacificar la nacional II i congelar les tarifes del transport públic. També per posar en marxa les Rodalies de Lleida i allargar la R8 fins a Vilafranca.Molts dels altres acords, com ara la posada en marxa l'o arribar fins als. També la. Sí que són elements nous la creació d'uni de neteja de la llar, ladurant el 2022, la creació d'unai augmentar la partida per a indústria de 50 a 76 milions.Albiach ha admès que el projecte delde les diferències que tenen amb el Govern i que negociaran en el mes que queda per a l'aprovació per intentar aturar-lo. Pel que fa a l'consideren que l'opció estài sobre elsha assegurat que els comptes Si el Govern i els comuns han pogut tancar en cinc dies l'acord que no va ser possible amb la CUP és perquè ambdues parts necessitaven fer de la necessitat virtut.necessita els vots dels vuit diputats d'per tramitar els pressupostos inecessita també que ERC faci el mateix gest a l'Ajuntament de Barcelona. Que la negociació ha donat fruits ho ha verbalitzat el líder dels republicans a la capital catalana,, que ha anunciat que finalment facilitaran la tramitació dels pressupostos de Barcelona. L'intercanvi s'ha certificat.Maragall ha criticat que els comuns hagin situat els pressupostos de Barcelona "com una" i que en "prenen nota". Ha insistit que mantenen un posicionamenti ha advertit que, de fet, el vot d'ERC no és significatiu perquè ja les té pactades amb el grup deperò que assumiran lai facilitaran l'aprovació dels comptes per ser"Entenem quina és la situació. Que no ens agradi aquesta decisió dels comuns no vol dir que no assumim les responsabilitats.", ha argumentat Maragall. El dirigent també ha assegurat que, tot i no estar "conformes" amb el canvi de posicionament, ERCen aquest intercanvi que ajuda a "tirar el país endavant". Malgrat la contradicció que assumeix, Maragall ha defensat que el fet que es posi en evidència lade la formació dels comuns els visibilitza com a unaa Barcelona de cara a les eleccions del 2023.L'acord d'ERC i comuns es produeix en, ja queexplícitament a una entesa d'aquesta naturalesa pels comptes. De fet, la situació es va començar a enverinar des del moment en què els comuns van posar sobre la taula que el preu per salvar els pressupostos del Govern era que hi hagués una, on Maragall va votar la setmana passada en contra de la tramitació dels de Colau. Aquest fet, avançat per NacióDigital , va tenir un impacte directe sobre el partit de, que van ordenar que ningú de Junts ni tampoc de la conselleria d'Economia participés d'una trobada que, paradoxalment, havia convocat el mateix departament.El Govern estava convençut que, un cop ratificat el no de la CUP, hi havia marge per negociar amb els de. Entenien que no havien d'elevar excessivament les exigències per retirar l'esmena a la totalitat si el que buscaven era un intercanvi per aprovar els pressupostos de Barcelona. En el cas dels de la Generalitat, les reivindicacions passen per més inversió en la xarxa de trens i la llei de barris verds, així com per fer possible l'aposta pel dentista i el psicòleg públics. En concret, demanen partides de 1.500 milions, 600 milions i 300 milions respectivament per a cadascuna d'aquestes tres carpetes de polítiques socials i d'infraestructures. Dijous, a la reunió que el partit de Colau va mantenir amb Presidència i Economia, es va estudiar la viabilitat d'aquestes quantitats.Per contra, des dels comuns s'argumenta que ERC es vaanunciant el vot en contra als comptes de Barcelona sense esperar la decisió de la CUP sobre els de la Generalitat i que Maragall i ja advertien aquest diumenge que tindria, una carta que han jugat a la negociació per arrencar compromisos al Govern. De fet

