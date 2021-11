​Quan la recerca salva vides

66 milions d'euros anuals

Els objectius de CaixaResearch

Medicina personalitzada per superar el càncer

La Begoña Compañón és professora de música al barri de Gràcia de Barcelona. Va estudiar la carrera d'acordió al Conservatori del Liceu i després, com a “cirereta”, va fer saxo. “La música ha estat la meva professió, però també la meva passió i la meva vida”, explica.



Fa uns deu anys es va notar un petit bony. El diagnòstic va ser un tumor de paròtide. Després de l'operació, va ser necessària la radioteràpia. Posteriorment, es va reincorporar a la vida laboral i tot anava bé. De fet, a la revisió del quart any li van comunicar que “estava superat”. Però, lamentablement, quatre o cinc mesos després es va notar un altre bony.



A l'Hospital de la Vall d'Hebron li van diagnosticar un nou càncer de paròtide que havia fet metàstasi al pulmó. Malgrat les males notícies, li van assegurar que tenien l'antídot. Va començar un tractament molt innovador: era la primera persona de l'Estat que el rebia.



“L'exemple de Begoña és un cas d'èxit en una estratègia com és la medicina personalitzada”, explica María Veito. És oncòloga mèdica de CaixaResearch-VHIO i es dedica precisament al desenvolupament de nous fàrmacs per lluitar contra el càncer. En el cas de la Begoña la clau era trobar la dosi exacta per tal que el tractament fos efectiu i, al mateix temps, l'organisme el tolerés. En aquest sentit, calia vigilar que l'impacte sobre proteïnes clau no provoqués problemes metabòlics.



El tractament innovador està sent tot un èxit. ““La medicació em permet fer vida normal. Em sento molt afortunada”, conclou la Begoña. La Begoña Compañón és professora de música al barri de Gràcia de Barcelona. Va estudiar la carrera d'acordió al Conservatori del Liceu i després, com a “cirereta”, va fer saxo. “La música ha estat la meva professió, però també la meva passió i la meva vida”, explica.Fa uns deu anys es va notar un petit bony. El diagnòstic va ser un. Després de l'operació, va ser necessària la radioteràpia. Posteriorment, es va reincorporar a la vida laboral i tot anava bé. De fet, a la revisió del quart any li van comunicar que “estava superat”. Però, lamentablement, quatre o cinc mesos després es va notar un altre bony.A l'Hospital de la Vall d'Hebron li van diagnosticar un nou càncer de paròtide que havia fet. Malgrat les males notícies, li van assegurar que tenien l'antídot. Va començar un: era la primera persona de l'Estat que el rebia.“L'exemple de Begoña és un cas d'èxit en una estratègia com és la”, explica. És oncòloga mèdica de CaixaResearch-VHIO i es dedica precisament al desenvolupament de nous fàrmacs per lluitar contra el càncer. En el cas de la Begoña la clau era trobar la dosi exacta per tal que el tractament fos efectiu i, al mateix temps, l'organisme el tolerés. En aquest sentit, calia vigilar que l'impacte sobre proteïnes clau no provoqués problemes metabòlics.El tractament innovador està sent tot un èxit. ““La medicació em permet fer vida normal.”, conclou la Begoña.

CaixaResearch Institute, un projecte de futur

Lasalva vides. Ho sap bé la, una professora de música de Barcelona que va veure com quatre anys de superar unr, la malaltia es va reproduir amb metàstasi. L'aplicació de “medicina personalitzada” –gràcies a un projecte d'investigació de- li ha permès recuperar una vida normal. “Em sento molt afortunada”, explica la Begoña.és el projecte de laper donar. També, com expliquen els seus responsables, “per construir una societat més avançada per a tothom, per construir el món que imagines”.El 2020 es van invertir un total de. Un pressupost que permet promoure els avenços en recerca i innovació biomèdica i donar suport a investigadors i metges d'arreu de l'Estat i Portugal, per aportar solucions a les malalties infeccioses, oncològiques, cardiovasculars i neurològiques, els grups de malalties més greus i esteses a escala mundial.CaixaResearch dona suport a universitats, centres d’investigació capdavanters i hospitals amb els quals estableixen convenis de col·laboració, com també amb grups d'investigació que poden optar a les convocatòries públiques d’ajudes a projectes de recerca i d'innovació.els avenços en recerca científica en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut.els resultats de la recerca i la innovació científica a tota la societat.el talent dels investigadors més rellevants en l’àmbit de la salut i la biomedicina.El 2020 el suport de CaixaResearch va permetre publicar. La inversió, d'un total de 66 milions d'euros, va incloure 14 milions per a oncologia; 10,2 per a malalties infeccioses, 6,7 milions per a cardiovascular i 5,1 milions per a neurociències.. Suport a la lluita contra la Covid-19, la sida, la malària i altres malalties infeccioses, que són la primera causa de mortalitat en països d’ingressos baixos.. Impuls de projectes de recerca i innovació contra el càncer, segona causa de mortalitat a escala mundial, amb l’objectiu de trobar tractaments que ofereixin millors opcions terapèutiques.. Avançar en el diagnòstic de la malaltia d’Alzheimer i altres malalties neurològiques i neurodegeneratives. Més de 1.000 milions de persones pateixen afectacions neurològiques i mentals.. Col·laborar amb entitats de recerca de gran prestigi per generar nous i millors tractaments contra les malalties cardiovasculars, primera causa mundial de mortalitat.La Fundació ”la Caixa” impulsa la creació de CaixaResearch Institute , un nou centre de recerca en salut i ciències de la vida. Un edifici deal costat de CosmoCaixa, amb espai per a més de. “Amb aquesta iniciativa ratifiquem el nostre ferm compromís amb el progrés científic i social, i volem contribuir als principals reptes de la salut present i futura, com ara les malalties infeccioses, la salut global, l’oncologia i les neurociències”, assenyalen els responsables de la Fundació ”la Caixa”.El nou institut se centrarà en la recerca i la innovació d’excel·lència en la salut, tant en l’àmbit preclínic com el translacional, amb l’objectiu de treballar pel benestar de la població i la salut global, la importància de la qual s’ha posat encara més en relleu a causa de la pandèmia mundial de Covid-19.CaixaResearch Institute potenciarà la intensa activitat investigadora promoguda per l’entitat en els últims anys a l’entorn de les malalties infeccioses, la salut global, l’oncologia i les malalties neurodegeneratives i les neurociències buscant complementarietats i sinergies amb elsamb els quals manté actualment una col·laboració estratègica: l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), l’Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa), el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC).