Aragonès situa el Govern i els pressupostos «per sobre» de les discrepàncies ERC-Junts

El president de la Generalitat,, ha comparegut aquest dilluns al migdia des de la Galeria Gòtica per informar sobre l'acord al límit al qual ha arribat amb els comuns per salvar el primer tràmit dels pressupostos per al 2022. "Catalunya tindrà pressupostos l'1 de gener", ha ressaltat Aragonès, que ha agraït la feina tant d'com del conseller d'Economia,, per haver fet possible que els comptes siguin validats al Parlament. Després de les discrepàncies entreen les últimes hores, el president ha demanat situar el Govern i els pressupostos "per sobre" de les polèmiques entre partits. Segons ell, l'executiu -també els consellers de Junts- hanperquè permet avalar els comptes."El que és important és que les coses passin", ha apuntat el dirigent republicà, que ha posat en valor les millores que introdueix el pressupost, com ara la gratuïtat del segon curs a les escoles bressol o bé l'increment en salut. Aragonès s'ha mostrat contrariat pel rebuig de la CUP, soci prioritari per al Govern, a la tramitació dels comptes. Tanmateix, els ha tornat a estendre la mà per tota la legislatura. Fins i tot ha vist "reforçada" la majoria de la investidura, tot i que un dels seus puntals -els anticapitalistes-a l'hora de validar el tràmit pressupostari. La qüestió de confiança prevista per al 2023 en l'acord amb la CUP està en l'aire.Aragonès ha indicat que està "convençut" que en les properes setmanes es parlarà de com "articular" la "majoria futura" amb els anticapitalistes. "Necessitarem molt suports, perquè volem transformar el país. Segur queel país", ha apuntat el president de la Generalitat, que no contempla "cap altre escenari" que no sigui el d'aprovar els comptes. Els comuns han entrat en l'equació a última hora i només quan l'esmena a la totalitat de la CUP va ser registrada al Parlament, un moviment que Aragonès i Giró van intentar frenar amb concessions.El matí ha tornat a estar marcat per les desavinences entre ERC i els socis. Si bé fonts de Presidència indicaven que els consellers de Junts no havien expressat reticències a l'acord -fins i tot assenyalen que l'entesa era "assumible"-, ràpidament fonts de Vicepresidència han informat queha posat de manifest que el pacte amb els comuns "trenca" amb la majoria del 52%. Giró, segons fonts consultades, també ha pres la paraula en un moment de la cita del consell executiu. L'executiva de Junts s'ha reunit de manera semipresencial al Parlament des de les 10.30, amb la vista posada també en Barcelona, on ERC facilitarà el tràmit dels comptes d'Ada Colau per salvar els pressupostos de la Generalitat, com ha remarcatHan estat hores intenses al Palau de la Generalitat. Dissabte, Aragonès va veure com la CUP decidia tombar definitivament els pressupostos per al 2022 amb l'argument que les modificacions introduïdes eren "insuficients". L'última oferta de l'executiu incloïa la creació d'un grup de treball sobre el nou referèndum , es comprometia a arribar als 1.000 milions d'euros per a habitatge i mantenia la voluntat de no dotar pressupostàriament elni tampoc avançar en la candidatura per alsfins que se celebri una consulta al territori. La CUP no en va tenir prou i va argumentar que no s'estaven "creant les condicions" per exercir l'autodeterminació ni tampoc s'estaven duent a terme les "polítiques transformadores" promeses en la investidura i en l'acord que va dur Aragonès a Palau.A partir d'aquest moment, el president va decidir intensificar els contactes amb els comuns, amb qui ja va aprovar -quan era vicepresident i conseller d'Economia- els pressupostos per al 2020. Diumenge a la tarda es va produir una reunió de tres hores a Palau amb els representants dels de. No hi va haver present ningú de Junts, tampoc el conseller Giró, perquè la formació deva decidir que era una cita "política" i que no es podien desvirtuar els comptes del titular d'Economia. Giró, tanmateix, es va reunir durant un quart d'hora amb el president perdel dirigent republicà. Aquest matí, la situació s'ha enverinat encara més després que Aragonès traslladés al Govern l'acord assolit amb els comuns.

