Musicoteràpia a casa per als infants que requereixen atenció pal·liativa

L’ha posat en marxa, per primer cop a Catalunya, un servei deper alsque pateixenque amenacen o limiten la seva vida o malalties cròniques complexes i requereixenAquesta iniciativa preténla sevaamb els pares. La iniciativa està vinculada a unque té per objectiu determinar quin. La posada en marxa de la musicoteràpia a domicili ha estat possible gràcies a una donació de l'Associació Benèfica Anita.Cada dia, unade l’Associació Ressò, l’entitat que col·labora amb l’hospital des de 2005 per oferir musicoteràpia als pacients ingressats,per fer unadedede durada en què canten cançons o toquen instruments musicals diversos.Abans i després de la sessió, es recullen diferentsperd’aquesta activitat en el benestar del nen i la família. A l’estudi de recerca, que tindrà una durada de 24 mesos, hi participaran un total deL’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona tracta cada any 350 infants que requereixen atenció pal·liativa i a la complexitat. Dos terços són nens amb malalties greus que poden morir durant la infantesa i, la resta, infants amb malalties cròniques complexes.

