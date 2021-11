Catalunya supera el mig miler d'hospitalitzats per Covid per primer cop des del setembre

CONTAGIS 1.025.117 (+894) INGRESSATS 515 (+46) UCI 107 (+5) DEFUNCIONS 24.079 (=) Rt 1,46 (-0,03) REBROT EPG 207

(+8) VACUNACIÓ DOSI 1 6.020.117 (+713) DOSI 2 5.198.740 (+1.815) Actualització: 22/11/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.020.117 (+713) 85,3 (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.927.207 (+1.815) 83,9% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 33.830 (+8.156) Actualització: 22/11/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.398.862 (+9) REBUIG A LA VACUNA 104.737 (+5) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.148.177 Dosis Moderna/Lonza: 1.388.172 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.293 Dosis Janssen: 348.002 Actualització: 15/11/2021

Altres notícies que et poden interessar

Elshan incrementat en gairebé un centenar de persones el nombre d'hospitalitzats durant el cap de setmana. Si dissabte hi havia 424 ingressats per Covid, ara n'hi ha 515, 45 més que el dia anterior. A leshi ha 107 pacients, cinc més que la jornada anterior.Per comprovar l'abast de l'increment d'hospitalitzats cal esperar a les dades de dimarts, ja que els caps de setmana no es donen altes, però en qualsevol casi ja assoleix xifres de finals de setembre, quan remetia la cinquena onada.Amb aquestes dades s'esperen canvis en l'més enllà de l'oci nocturn, tal com reclamen els experts que assessoren el Govern i també la directora del CatSalut, que aposta per ampliar l'ús d'aquest document a bars, restaurants, cinemes i teatres , per incentivar la vacunació com ja fa la majoria de països europeus.A més, Salut ha declarat en les últimes 24 hores, mentre no s'han registratper Covid, que situen en 24.079 les persones han perdut la vida des de l'inici de la pandèmia.El 4,68% de les proves PCR o d'antígens fetes la darrera setmana han donat positiu, una xifra que s'apropa al 5% que l'OMS considera crític i que implicaria noves restriccions, però s'hi apropa.Laa catorze dies puja de 136,83 a 145,66 casos per cada 100.000 habitants, mentre que a set dies ho fa de 84,31 a 89,14 casos / 100.000 habitants. Elpuja 8 punts, fins als 207, un nivell considerat de risc alt; mentre que la velocitat de propagació se situa en 1,46 (cada 100 persones en contagien 146).Elcontinua a nivells mínims. Noméspersones han rebut lade la vacuna, mentre quehande vacunació. Per ara, un​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor