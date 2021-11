Detenen un traficant d'armes internacional a Barcelona

El multimilionari franco-polonèsha estataquest cap de setmana a Barcelona després que una patrulla dels Mossos d'Esquadra l'hagi identificat al districte de Ciutat Vella. Es tracta d'unamb negocis a Europa i Àfrica, segons ha avançat El Caso.Segons informa el mateix digital, Dadak té: la primera, d'un jutjat deper delicte d'estafa, i la segona, de l'per blanqueig de capitals. A més,també el busca per un delicte de blanqueig de capitals. Aquesta detenció és la tercera des del 2016 a l'estat espanyol.Dadak estava al, després d'instal·lar-se a Eivissa. Va ser el 2016 quan la policia espanyola el va detenir per primer cop després d'una batuda a la seva mansió on van intervenir fins a un centenar d'agents. En aquell moment, la policia va anunciar el desmantellament d'unamundial.Amb el temps, elsvan anar agafant rellevància i, després de passar un any i mig en presó preventiva, el 2018 Dadak va ser detingut de nou per una ordre internacional de cerca i captura. Tot i això, hores després va poder sortir en llibertat. Havia estatfins ara, ningú l'havia localitzat i, per ara, es desconeixen els motius que el van portar fins a Barcelona.

