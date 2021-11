​Una Fira Orígens d'Olot amb més volum de negoci que mai

Satisfacció dels productors

Les activitats de la Fira Orígens van fer el ple. Foto: Martí Albesa

Cuiners de molt nivell

L'Aula de Cuina va tornar a ser tot un èxit. Foto: Martí Albesa

de la novena edició d'. Després d'un any d'aturada força per la pandèmia i malgrat les restriccions encara vigents, unesvan passar pelper fer bona la fórmula de comprar-tastar-aprendre . Es tracta, a més, de l'edició que ha tingut unHi havia ganes de tastar productes de qualitat després d'un any d'absència. Concretament, es van vendre–xifra a una hora de tancar portes-, un 7% més que l'edició de 2019. Així mateix les vendes per part dels productors es van veure augmentades considerablement, fins al punt que alguns d’ells. Com a conseqüència, la fira ha registrat les millors xifres pel que fa al volum de negoci de totes les edicions.La, segons les enquestes realitzades, va ser d'uns, unque la passada edició del 2019. De fet, la totalitat delspresents va mostrar una gran satisfacció pel volum de vendes, de visitants i també pels contactes comercials que han establert.Aquest diumenge el programa d’activitats va comptar amb les sessions dea càrrec de Joan Carles Sánchez (Es Portal, Pals), David de Coca (Sa Llagosta, Fornells a Menorca); Giulia Gabriele i Riccardo Radice (Fishology, Barcelona); el mediàtic Marc Ribas (Gastronomia Brutal); Toni Izquierdo (Mas dels Arcs, Palamós) i Isabel i Jordi Juncà (Ca l’Enric*, Vall de Bianya) que van fer la cloenda. Totes les activitatsL’, per la seva banda, va acollir un tast d’embotits, un de productes de Menorca, un de formatges i kombutxes i un tast a cegues amb productes de Girona Excel·lent.Aquest diumenge també es va fer la presentació de laque impulsa DinàmiG (Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa) conjuntament amb Turisme Garrotxa, Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, Associació de Comerciants d’Olot, Adrinoc, la plaça Mercat d’Olot i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, en el marc del Pla per a la reactivació econòmica d’Olot i la Garrotxa.Es tracta d’una nova plataforma en línia que reuneix tota l’oferta gastronòmica de la Garrotxa amb l’objectiu de visibilitzar-la i promoure-la, recollint tots els productors i comerços agroalimentaris a més de tots els restaurants i bars de la comarca, tot creant vincles entre ells i relacionant els projectes de tal manera que de cada producte l’usuari pugui saber qui el produeix, on es pot comprar, on es pot degustar i quines opcions d’oci i descoberta té per gaudir-lo.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor