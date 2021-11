Mor el conductor d'un cotxe en sortir de la via a la C-59 a Sant Feliu de Codines

El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a laal Vallès Oriental, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 23.30 h d'aquest diumenge. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicleA conseqüència de l'accident, el conductor i únic ocupant va morir. Es tracta de D.P.S., un home deArran de la incidència, es van activar dues patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers i tres ambulàncies i el servei de suport psicològic del SEM.Amb aquesta víctima, sónt enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

