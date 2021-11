​​El Bayern de Munic no pagarà el sou als jugadors no vacunats en quarantena

Altres notícies que et poden interessar

ha endurit les restriccions per la Covid, després d’un augment preocupant dels contagis. Així, per exemple, ja es demana presentar elal transport públic o s’ha aprovat un decret que permet als empresaris no pagar el sou dels treballadors que han d’estar en quarantena i no s’han vacunat voluntàriament.Precisament, emparant-se en aquest decret, el Bayern de Munic ha decidit no pagar la part proporcional dels seus jugadors que no s’hagin vacunat de la Covid-19 i estiguin en quarantena. És el cas del migcampistaque van estar en contacte amb un contagiat, el seu company d'equip Süle.Segons informa el diari Bild am Sonntag, la directiva del club ja s’ha reunit amb els quatre jugadors per comunicar-els que no rebran el seu salari de manera retroactiva. El rotatiu també explica que l’actual campió alemany no descarta implementar majorsper als jugadors no vacunats, com per exemple que hagin d’entrenar pel seu compte.​​

