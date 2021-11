Un mètode «infal·lible» per alleugerir l'ansietat, segons un nou estudi

afecta una immensa part de la població mundial. Una condició que els ciutadans de Catalunya també pateixen. Ara, un nou estudi de la Universitat de Göteborg, ha determinat un mètode que, encara que sigui coneguts per tot, alleugereix l'ansietat, sigui crònica o quan només es mostren símptomes: l'exercici moderat.L'estudi, publicat a la revista, es basa en 286 pacients amb síndrome d'ansietat, reclutats als serveis d'atenció primària de Göteborg i la part nord del comtat de Halland. La meitat dels pacients havia viscut amb ansietat durant almenys deu anys. LEls resultats mostren que els símptomes d'ansietatfins i tot quan l'ansietat era una condició crònica, en comparació amb un grup de control que va rebre consells sobre l'activitat física segons les recomanacions de salut pública. La majoria dels individus dels grups de tractament van passar d'un nivell inicial d'ansietat moderat a un nivell d'ansietat baix després del programa de 12 setmanes.En el cas dels que es van exercitar a una intensitat relativament baixa, la probabilitat de millora en referència als símptomes d'ansietat es va multiplicar per 3,62. El factor corresponent per als que es van exercitar a més intensitat va ser de 4,88.les persones alienes al grup."Hi va haver una tendència significativa a la intensitat de la millora, és a dir,", explica Malin Henriksson, estudiant de doctorat a l'Acadèmia Sahlgrenska de la Universitat de Göteborg, especialista en medicina general a la regió de Halland i primera autora de l'estudi. Estudis anteriors sobre l'exercici físic a la depressió han demostrat una clara millora dels símptomes. No obstant això, fins ara no tenia una imatge clara de com afecta l'exercici les persones amb ansietat. Aquest estudi es descriu com un dels més amplis fins ara.​​​

