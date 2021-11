Imatge surrealista a l'NBA: un aficionat begut vomita en ple partit a peu de pista

Cuanta birra chupo este maestro?

Ayer antes de comenzar el 4Q entre Kings y Jazz un fanático se vomitó la vida.

Miren la reacción de los jugadores 😂 pic.twitter.com/PY8osI8MDf — NBA Para Todos (@EnLineaNBA) November 21, 2021

fan puking courtside at Kings Jazz game pic.twitter.com/pkf9tLJ3pY — Ted Buddy 🏀🏈 (@TedBuddy8) November 21, 2021

L'espectacle esportiu que genera lés un dels més vistos del planeta. Milions de persones el segueixen des de tot el món, però molt pocs privilegiats poden veure un partit des de qualsevol dels estadis repartits per Estats Units i el Canadà. El privilegi es converteix en majúscul si es pot aconseguir un seient a peu de pista, ben a tocar dels jugadors.Aquests privilegis, però, els ha tirat per terra un aficionat que va presenciar l'enfrontament entre elsde la passada jornada. Un home, completament begut, ha vomitat a peu de pista, obligant a reaccionar a tots els serveis de neteja ha actuat ràpidament.La situació s'ha complicat quan l'aficionat, incapaç d'aixecar-se, seguia vomitant mentre intentaven netejar tot el que hi havia a terra.Sota la mirada incrèdula de la majoria dels jugadors i dels cossos tècnics dels dos equips, els serveis de seguretat s'han endut l'aficionat, que pràcticament no es podia ni mantenir dret., que afectava un lateral de la pista i podria haver estat molt perjudicial per al desenvolupament del partit.​​​

